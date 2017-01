Saken oppdateres!

Stina Nilsson var først ut fra start i sprintfinalen på hjemmebane og tok ledelsen tidlig i løpet.

Men i den første motbakken hadde Falla overtatt teten og gikk alt hun hadde for å prøve å riste av amerikanske Kikkan Randall. Heidi Weng klarte ikke helt henge med på tempoet og var borte før finalen.

Til slutt ble det en millimeterduell mellom Falla og Nilsson, og det måtte målfoto til for å kåre vinneren.

Og det var hjemmehåpet Nilsson som kunne juble i Falun etter å ha slått Falla med minst mulig margin.

– Jeg føler meg i veldig mye bedre form enn jeg har gjort på lenge. Så det er mye bra å ta med seg fra i dag, sa Falla til NRK etter annenplassen.

Weng ble for defensiv

Nilsson var på sin side overlykkelig med å vinne foran egne supportere i Falun.

– Det var så jevnt og veldig isete. Jeg er så glad for at jeg hadde hundredelene på min side, sa Nilsson til den internasjonale sendingen.

Weng ble nummer tre.

– Jeg fikk Maikens rygg i første bakke, men så ble jeg litt defensiv. De to foran er i en egen klasse, så da ble det bare å kontrollere tredjeplassen, sa Weng til NRK.

Hun sa også at hun har vært plaget med tett nese, men at det er på bedringens vei.

Bjørgen røk ut i semifinalen

Marit Bjørgen gikk ikke fort nok i den andre semifinalen i et sterkt felt bestående av lagvenninne Weng, og kom seg ikke videre til finalen.

Weng gikk videre som vinner av heatet, mens svenske Jonna Sundling ble nummer to. Stina Nilsson gikk også videre på tid.

– Det var litt som forventet. Jeg er for treg i starten. Da blir det utfordrende å komme seg frem. Jeg må bruke utholdenheten for å komme seg opp. Men det er sånn det er. Jeg må bruke starten godt og det klarte jeg ikke, sa Bjørgen til NRK etter at hun røk ut av semifinalen.

Men Norges langrennsdronning sier at formen er på vei og at hun ser frem til morgendagens 15-kilometer.

– Jeg gleder meg til i morgen, for jeg føler meg i bra form, sa Bjørgen.

Lederen av sprintcupen Falla tok seg derimot enkelt videre fra sitt første semifinaleheat med en klar seier.

Mari Eide tok seg videre til semifinale på tid, men røk ut av den samme semifinalen – på tid. Amerikanske Jessica Diggins falt like før oppløpet og spurtet ikke om en finaleplass.

