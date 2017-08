NFF om Hegerberg-pausen: – Et uklokt valg

Norges Fotballforbund kalte torsdag formiddag inn til pressefrokost på Ullevaal stadion, der Ada Hegerbergs avgjørelse om å ta pause fra landslagsfotballen åpenbart var et tema.

22-åringen sa tidligere denne uken at hun ikke lenger var motivert for å spille på landslaget, og listet samtidig opp en rekke kritiske punkter rettet mot NFF.

– Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid, skrev Lyon-spilleren i en pressemelding på tirsdag.

– Et uklokt valg for karrieren

Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalte seg om landslagsstjernens krasse kritikk mot NFF på torsdagens pressefrokost.

SKUFFET: Generalsekretær Pål Bjerketvedt er skuffet over at de ikke klarte å overtale Ada Hegerberg til å fortsette på landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi var som alle andre overrasket over avgjørelsen. Det er trist og leit, og ikke minst skuffende. Vi tror dette er et uklokt valg av Ada, og for karrieren hennes. Landslag er en åpenbar nødvendighet for å fortsette å utvikle seg, sier generalsekretær Bjerketvedt.

NFF ble ikke orientert om Hegerbergs avgjørelse før for under to uker siden, og dro for en uke siden ned til Lyon for å møte 22-åringen.

– Beskjeden kom som lyn fra klar himmel. Vi er overrasket over at kritikken kommer nå, og ikke tidligere. Vi har derimot hatt en god dialog med Ada i ettertid, etter at vi skjønte at hennes avgjørelse var endelig, sier Bjerketvedt.

– Hvilke argument ble lagt frem for å snu avgjørelsen på møtet i Lyon?

– Det vil jeg ikke si noe konkret om. Ambisjonen var å få Ada på andre tanker, og få henne med på landslaget videre. Det er jeg skuffet over at vi ikke klarte, sier han.

NULL MÅL: Norge scoret ikke et eneste mål under sommerens EM, og Ada Hegerbergs avgjørelse kommer i kjølvannet av det skuffende mesterskapet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Håper det er en pause

Fotballpresident Terje Svendsen var også med på møtet i Lyon. Han sier det er lite å gjøre med denne saken.

– Vi er bare nødt til å leve med denne avgjørelsen, sier han.

NFF er enig i noe av kritikken til Hegerberg, spesielt rundt sommerens fiaskomesterskap i Nederland.

– Vi er enige i at vi burde hatt en mye tydeligere målsetting for sommerens europamesterskap. Vi hadde mål om kvartfinale innad, men måten vi håndterte det i media var uklar og dårlig.

Hegerberg har selv brukt ordet «landslagspause», og Bjerketvedt tror på at hun vil komme tilbake til landslaget i fremtiden.

– Budskapet til Ada er en landslagspause. Vi håper det er en pause, og at hun igjen blir en profil for norsk fotball.