Nederland sikret poeng mot Sverige i skademareritt

Det ble en tøff og svært jevnspilt start på oppgjøret mellom de to stjernespekkede lagene. Etter hvert fikk likevel Sverige større grep om kampen.

Noe av grunnen til det kan være at Nederland måtte bytte ut sin kaptein og keeper, Sari van Veenendaal.

Hun og to andre Nederland-spillere ble feid over ende under et Sverige-angrep etter ti minutters spill. Keeperen så ut til å holde seg på skulderen, og måtte byttes ut noen minutter etter angrepet.

Et hardt slag for Nederland. Van Veenendaal ble kåret til verdens beste keeper i 2017 og 2019 og er en av lagets viktige spillere. Hun gråt da også da hun måtte gå av banen.

Inn kom ti år yngre Daphne van Domselaar med kun én landskamp på CV-en. Chelsea-forsvarer Aniek Nouwen måtte også ut med det som så ut som en kneskade.

Nederlands kaptein og keeper, Sari van Veenendaal, måtte byttes ut. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Fortjent ledelse

Så, etter 36 minutters spill, kunne svenskene slippe jubelen løs da Chelsea-stjernen Jonna Andersson førte laget opp i ledelsen over de regjerende EM-mesterne. Da hadde Sverige allerede hatt flere muligheter.

Dermed kunne det svenske laget gå til pause med en fortjent 1-0-ledelse etter en omgang som startet jevnt, men der Sverige tok over mye av spillet. Men Nederland hadde på ingen måte gitt opp denne kampen.

Jonna Andersson sender Sverige i ledelsen mot Nederland Du trenger javascript for å se video.

Kampen fortsatte i samme høye tempo etter pausen. Nederland hadde samlet krefter og viste seg hakket hvassere enn de var i den første omgangen. Etter flere nederlandske muligheter, var det til slutt Wolfsburg-spilleren Jill Roord som satte ballen i det svenske nettet etter 52 minutter.

Sverige har ikke alltid hatt marginene med seg i EM, til tross for at de regnes som et av verdens beste landslag. Ville de greie å holde unna for EM-vinnerne fra 2017?

Jill Roord setter inn 1-1 for Nederland Du trenger javascript for å se video.

– Vi møter tøff motstand

Et hardtkjempende Sverige-lag styrte i hvert fall mer og mer av kampen de siste 20 minuttene. Men til tross for flere store sjanser til Sverige de siste minuttene endte kampen 1-1. Dermed er gruppe C blitt svært jevn etter første kamp spilt. Samtlige lag står med ett poeng hver etter at også Portugal og Sveits spilte uavgjort tidligere på kvelden.

– Vi møter tøff motstand, det er Nederland. Det viser hvor godt vi har gjort det tidligere når vi er favoritter i en kamp som denne, det hadde vi ikke vært før, sier Kosovo Asllani, som gjorde forarbeidet til Sveriges scoring, til TV4.

– Vi ønsker alle å vinne en premiere, men skal vi være realistiske så møter vi et veldig sterkt lag, legger hun til.

Dermed er kampen om avansement fra gruppen helt åpen.

Det ble for øvrig satt publikumsrekord i oppgjøret. Aldri har 21.342 tilskuere fulgt en EM-kamp for kvinner som ikke involverer vertsnasjonen.