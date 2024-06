– For meg er det ingenting å diskutere – han er bedre enn det Messi var på den alderen, sier den svenske TV 4-eksperten Siavoush Fallahi.

Lørdag ble nemlig spanjolenes vidunderbarn historisk, da han ble tidenes yngste spiller til å spille i et EM-sluttspill. Med sine 16 år og 338 dager knuste han polske Kacper Kozłowskis rekord fra 2021. Han var 17 år og 246 dager da han spilte mot England i forrige EM.

16-åringen Lamine Yamal ble historisk da han fikk starte mot Kroatia. Han gjorde seg ikke bort. Foto: AP

– Bærebjelke

Og Yamal var ikke i Tyskland for å være statist. Han ville så til de grader være med på leken.

– Det er så sykt å være en bærebjelke i det spanske landslaget som 16-åring. Martin Ødegaard debuterte kanskje for det norske landslaget da han var 15 år, men Yamal er lysår foran! Det at de tør å spille med en 16-åring fra start er bare helt ekstremt, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Høyrevingen var særdeles aktiv og gjorde livet surt for forsvarsspillerne til Kroatia. På overtid i 1. omgang skulle han i tillegg notere seg for et målpoeng, og dermed ble enda en rekord slått.

Spania kjørte en kort cornervariant, som endte med at 16-åringen Yamal svingte inn foran mål.

Der hadde høyreback-veteran Dani Carvajal lurt seg mellom stopperne, og skled inn 3–0 til spanjolene.

– Han er en lysende fotballspiller. Øyeblikket med pasningen, som er så lekkert slått, er så gnistrende godt. Men jeg har sett han mer besluttsom og ivrig før. Han hadde et raid på 40 meter og en kjempemulighet til å score, sier NRK-ekspert Bengt Eriksen.

Lamine Yamal (16) var mye involvert på sin høyrekant. Foto: AP

Ruiz-show

Det kronet en omgang hvor Spania hadde levert angrepsfotball fra på høyt nivå.

Særlig Fabián Ruiz viste klasse da han først sendte Álvaro Morata gjennom som sørget før 1-0, før han selv danset seg gjennom forsvaret og dunket inn 2–0 etter litt over en halvtimes spill.

Fabián Ruiz gjorde en glitrende 1. omgang for Spania. Foto: AP

Straffedrama

Like etter hvilen var det bare en feberredning som sørget for at Yamal ikke også ble tidenes yngste målscorer i et EM. Pent spansk spill endte med at vingen fikk avslutte fra skrått hold alene mot keeper, men kroatenes sisteskanse reddet forsøket på utrolig vis.

Men det betød ikke at Kroatia var tannløse. For det var nesten absurd at de hvite og røde ikke fikk nettkjenning.

Nærmest da Kroatia fikk straffespark 12 minutter før slutt, etter at Unai Simon hadde forært ballen bort. Spania-spiller Rodri felte Bruno Petkovic som hadde blank kasse, og unngikk rødt kort.

Det påfølgende straffesparket skulle Petkovic selv ta, og det ble reddet av Simon. Men returen havnet hos Ivan Perisic, som sendte til Petkovic, som igjen sendte ballen i mål. Trodde han.

Bruno Petkovic setter ballen i mål, men det blir avblåst for offside. Foto: Reuters

For etter en lengre VAR-sjekk konkluderte bussen med at Perisic var for tidlig inne i feltet, og nettkjenningen ble annullert.

– Det var litt tamt. De (kroatia) yppet seg litt og hadde en god del sjanser. Du kan godt si at det var litt tilfeldigheter også, men jeg synes Spania var bedre, oppsummerer Bengt Eriksen.

Dermed endte det med Spania-seier etter en heseblesende fotballkamp.