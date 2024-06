Ekspertene steilet etter Italias seiersmål: – Hva gjør du der?

– Det går ikke an, det er dødsstraff å dukke der, altså. Der må du stå opp og ta en for laget, sa NRKs fotballekspert, Åge Hareide, i pausen mellom Italia og Albania.

For Albania hadde fått en drømmestart og var med å kjempe i åpningskampen i EM.

Men da Nicolò Barella satte inn 2–1 til Italia, som også ble det avgjørende målet i kampen, var det innsatsen til den albanske forsvareren Elseid Hysaj som fikk ekspertene til å reagere.

– Du skal få lov til å hisse deg opp Åge, for når du ser han Hysaj dukke her, så smerter det et trenerhjerte, svarte Alexander Schau i studio.

– Hva gjør du der?

Situasjonen begynte med at det albanske forsvaret ikke fikk klarert et innlegg skikkelig og ballen havnet hos Nicolò Barella på 16-meteren.

Italieneren skjøt det han var god for. Hysaj var på vei ut mot ballen, men dukket unna. Ballen suste i mål mens Hysaj ble stående og dukke i flere sekunder.

BUKKE, NIKKE, NEIE: Elseid Hysaj ble stående med hodet nede lenge etter at ballen gikk i mål. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

– Hva gjør du der da, dukker unna den ballen? Der skal du strekke deg ut så får du blokkert det skuddet, kommenterte Kristoffer Løkberg på direkten.

Hovedpersonen selv mener han måtte ta et valg på kort tid: Enten å prøve å blokkere et lavt skudd eller å stå oppreist for et høyt skudd. Når NRK viser han klippet av scoringen, er han enig i at han kanskje kunne gjort mer.

– Jeg gikk i front for å nå ballen. Etter at han skyter bruker jeg kroppen for å prøve å beskytte mål. Jeg kunne ha gjort mer, men sånn er fotballen. Jeg prøver det jeg kan for ikke å gå ned, sier Hysaj til NRK.

– Er det en refleks?

– Ja, det er en refleks. Jeg så ballen og gikk litt ned. Jeg har ett sekund på å tenke, jeg har to valg. Enten det eller det. Jeg måtte ta et valg.

Se målet i videoen øverst og alle høydepunkter her:

Albania sjokkåpner mot Italia - raskeste målet i EM-historien Du trenger javascript for å se video.

Tidenes raskeste

Albania fikk en drømmeåpning på EM. Det hadde ikke gått mange sekundene før Italia fikk innkast på egen banehalvdel. Innkastet ble tatt inn mot eget mål, men der var det albanske Nedim Bajrami som fikk tak i ballen.

Han dro den med seg videre og dundret ballen opp i nærmeste kryss. Allerede etter 23 sekunder hadde Albania sjokkert Italia.

REKORD: Nedim Bajrami noterte seg for tidenes raskeste EM-scoring. Du trenger javascript for å se video. REKORD: Nedim Bajrami noterte seg for tidenes raskeste EM-scoring.

Det var EM-historiens desidert raskeste mål. Den forrige rekorden var på ett minutt og syv sekunder.

– Det var litt uforventet, for å være ærlig. Vi var litt sjokkerte. Det var veldig raskt. Etter at man slipper inn så tidlig kan man miste kontrollen og gjøre ting man vanligvis ikke ville gjort. Men laget var rolige, fokuserte, og fortjente å vinne, sier Italia-stjerne Jorginho til NRK.

Det tok riktignok bare noen minutter før Italia slo tilbake da Bastoni headet ballen i mål etter et innøvd hjørnespark-trekk.

Bare fem minutter senere hadde altså Italia snudd kampen med Barellas mål. Det ble også kampens siste mål. Italia tar dermed med seg tre poeng fra det antatt dårligste laget i gruppe B. Til tross for at den regjerende mesteren ikke imponerte voldsomt i sin EM-åpning, ser Jorginho flere likheter med laget som vant for tre år siden.

– Denne gruppen er utrolig en utrolig gruppe. Det er så mange gode gutter i denne gruppen med god energi. Alle er ydmyke og vil forbedre seg og tenker «laget først». Det er det aller viktigste, sier Jorginho.