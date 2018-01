NBA-stjerne signerte milliardkontrakt i sommer – i natt ble han byttet bort

Så sent som i sommer signerte Griffin en kontrakt verdt over 1,3 milliarder norske kroner. Kontrakten bandt ham til LA Clippers i ytterligere fem år, og det var ventet at han kom til å bli i klubben ut karrieren.

Slik ble det imidlertid ikke.

Sent mandag kveld kom de første rapportene fra ESPN om en mulig overgangsbombe. Blake Griffins dager i Los Angeles over.

Gir klubbledelsen det glatte lag

Overgangen har satt i gang en rekke reaksjoner i NBA. Spillere og ledere kastet seg inn i diskusjonen på sosiale medier. Matt Barnes, som nå har lagt opp, er blant dem som er kritiske til klubbledelsen etter avgjørelsen.

– Så du bytter bort denne mannen etter å ha betalt ham så mye penger? Alle som kjenner organisasjonen og alle som har spilt i LA vet at Doc (Rivers, hovedtrener) er problemet, skriver Barnes på Instagram, sammen med en støtteerklæring til Griffin.

FÅR GJENNOMGÅ: Clippers-trener Doc Rivers. Foto: Ben Margot / AP

Pistons-spiller Andre Drummond er kanskje lagets største stjerne, og ønsker Griffin velkommen til Detroit med følgende melding:

– Ikke lenger en fiende, nå en ekte venn, skriver Pistons-spilleren.

I Los Angeles er ikke stemningen like god. Rasende supportere vil ha svar fra klubbledelsen etter at Griffin ble sendt til Detroit. Flere omtaler klubbledelsen som idioter etter nattens byttehandel.

Førstevalg og klubblegende

Blake Griffin ble valgt ut som førstevalg i første runde av NBA-draften i 2009. Siden den gang har en vært en del av LA Clippers, og de siste årene har han vært blant lagets – og ligaens – største stjerner. Skadeproblemer har satt en liten stopper for den storvokste powerforwarden, men i løpet av de siste sesongene har vokst seg til en legende på vestkysten.

Etter kontraktsforlengelsen i sommer ble Griffin erklært som en «Clipper for life» av visepresident Lawrence Frank. Frank har, pussig nok, tidligere vært hovedtrener for nettopp Pistons.

Willie Reed og Brice Johnson slår følge med Griffin til Detroit. Motsatt vei går Avery Bradley, Tobias Harris og Boban Marjanovic. LA Clippers får også to valg av Detroit Pistons i de to neste NBA-draftene. I 2018 er det snakk om et valg i første runde, mens LA Clippers har sikret seg et valg i andre runde i 2019.

Blake Griffin har foreløpig ikke uttalt seg om overgangen. Like etter klokken ett i natt norsk tid la han ut følgende på Twitter: