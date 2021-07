Ble kjent for sine uvanlige hender – nå hylles han av hele USA etter idrettsbragd

Natt til onsdag ble 26 år gamle Giannis Antetokounmpo og hans Milwaukee Bucks NBA-mestere. For laget var det deres første triumf på 50 år. For Antetokounmpo var det kroningen av en askeladdhistorie idrettsverden knapt har sett maken til. Fra gateselger og statsløs til en av basketballens største stjerner og nå en NBA-mester.

– Dette burde få alle mennesker, hver eneste unge, alle rundt om i verden til å tro på drømmene sine. Bare tro på det du gjort, fortsett å jobbe. Ikke la noen fortelle deg hva du kan eller ikke kan gjøre, sa en rørt Antetokounmpo på pressekonferansen etter triumfen.

Antetokounmpo var finalekampenes beste spiller, og ble kåret til Finals MVP (mest verdifulle spiller, journ.anm.), etter å ha snittet 35.2 poeng, 13 returer, 5 assists, 1.2 steals og 1.8 blokkeringer i de seks finalekampene.

Antetokunmpo med Larry O'Brien-trofeet som viser at man har vunnet NBA, og Bill Russell-trofeet, som finalenes mest verdifulle spiller. Foto: Paul Sancya / AP

I nattens avgjørende kamp hadde han 50 poeng og 13 returer, en opptreden som sammenlignes med de beste prestasjonene i en slik kamp noensinne.

– Om ikke det er den beste er den helt der oppe med Magic Johnson i 1980, Bob Pettit på 60-tallet og Jordan i 1998 da Pippen var skadet, for å trekke fram noen. Det han gjør i natt er eksepsjonelt. Det er mange av lagkameratene som har spilt godt fram til nå, som ikke hadde spesielt god kamp, men han bare løftet de fram, sier kommentator og NBA-ekspert Arnstein Friling.

«The Greek Freak»

Antetokounmpo har helt siden starten av karrieren blitt lagt merke til på grunn av sin helt spesielle fysikk. Da han som 18-åring debuterte i NBA ble hans enorme hender raskt lagt merke til.

Hendene, som skal måle 12 inches, omtrent 30 centimeter, er større enn en melkesjokoladeplate.

Med de abnorme hendene og et vingespenn på over 220 centimeter, samt fysikk til å blant annet kunne dunke med kun en dribling fra midtbanen, samt et etternavn amerikanere flest sliter med, fikk han tilnavnet «The Greek Freak», den greske friken.

Kallenavnet har blitt værende og Antetokounmpo er i dag en av ligaens mest populære spillere.

Foto: Skjermdump 21.07.2021 / Twitter / ESPN

Motbeviste kritikerne

Etter å ha kommet til NBA i 2013 har karrierepilen bare pekt en vei for 26-åringen. For hvert år ble han bedre og bedre. I 2017 vant han prisen som ligaens mest forbedrede spiller og fikk ros fra legendehold.

– Han kommer til å bli en MVP, en mester. Denne karen kommer til å sette Milwaukee å kartet. Jeg tror han kommer til å bringe dem et mesterskap en dag, sa Lakers-legenden Magic Johnson.

Spådommen skulle gå i oppfyllelse. I både 2019 og 2020 ble Giannis kåret til MVP, ligaens mest verdifulle spiller. Bucks var det beste laget i grunnspillet i NBA, men slet i sluttspillet og røk i andre runde begge sesongene.

Det betød kritikk for Giannis. Kritikerne mente han knøt seg da presset ble stort og at han måtte forlate Bucks om han skulle ha en mulighet til å vinne. I stedet valgte han å forbli lojal mot Bucks.

– Da jeg returnerte tenkte jeg: Dette er min by. De stoler på meg. De tror på meg. De tror på oss. Jeg ønsket å få til dette. Jeg er sta. Det er lett å dra et annet sted og vinne et mesterskap med noen andre. Jeg kunne dratt til et superlag og gjort min del og vunnet en tittel. Men dette er den vanskelige måten å gjøre det. Dette er måten å gjøre det. Og vi gjorde det. Vi gjorde det faen meg, sa Antetokounmpo og slo i bordet for å understreke poenget sitt.

Nå har han en merittliste som bare Michael Jordan kan matche. To ganger ligaens mest verdifulle, beste forsvarsspiller, MVP i finalen. Det i en alder av bare 26 år.

Giannis var stor på begge ender av banen i finalekampene. Her blokkerer han Phoenix Suns' Jae Crowder sitt skuddforsøk. Foto: Jeff Hanisch / Reuters

Antetokounmpo ville egentlig bli fotballspiller, men da han vokste ble han oppdaget av et lokalt basketballag. 12 år gammel begynte han med basketball. Selv hadde han aldri trodd det skulle ende slik.

– Nei, aldri. Jeg startet å spille basketball, bare for å hjelpe familien min. Prøvde å få dem ut av slitet, utfordringene vi møtte da vi var barn. Men jeg hadde aldri tenkt at jeg som 26-åringen skulle spille NBA-finale. Bare det å spille, jeg var fornøyd med, ikke engang å vinne, bare det å få være en del av dette. Jeg trodde aldri jeg ville sitte her med disse to. Det har vært en lang reise, sa Antetokounmpo der han satt på pressekonferansen med de to trofeene.

Ikke bare er han en god basketballspiller, også som person får Antetokounmpo gode skussmål.

– Giannis er tilsynelatende en type som er utrolig godt likt, blant absolutt alle. Jeg har aldri sett noe annet. Han er relativt ydmyk på at han må jobbe hele tiden og det er hva som gjør ham spesiell. Han har virkelig ikke noe ego. Han er bare opptatt av å være en så god spiller og lagkamerat som mulig, sier Friling.

50 år etter at Kareem Abdul-Jabbar sist ga Milwaukee en tittel har Antetokounmpo prestert det samme. Foto: Jonathan Daniel / AFP

Fra gateselger til NBA-stjerne

Veien til den enorme oppvisningen har vært alt annet enn enkel for grekeren. Familien flyttet til Hellas fra Lagos i Nigeria for å skaffe seg et bedre liv. Mens storebror Francis ble værende igjen hos besteforeldrene, var Giannis den første av fem brødre som ble født i Hellas.

I et av Athens tøffeste strøk måtte han være med å tjene til familiens inntekter. Som ung gutt løp han sammen med brødrene rundt på gatene i Athen og selge stjålte eller falske varer for at familien skulle få mat på bordet.

Gutten vokste seg stor og ble oppdaget av et lokalt basketballag. Det ble redningen for Antetokounmpo og familien. Klubben Filathlitikos, som spilte i den greske andredivisjonen, ga Giannis sjansen og skaffet moren arbeid og hjalp dem flere ganger økonomisk.

Det fysiske potensiale til Antetokounmpo var unikt, og skapte interesse utenfor Hellas. NBA-lag dro til små gymsaler i Hellas for å ta en titt på den da 17 år gamle spilleren. Potensialet var skyhøyt, men unggutten var fersk og spilte på lavt nivå. Da Bucks valgte Antetokounmpo som nummer 15 i 2013-draften var unggutten nesten 206 centimeter høy. Ett år seinere hadde Antetokounmpo vokst til nesten 211 centimeter.

18 år gammel ble Antetokounmpo draftet rett fra gresk andredivisjon. 206 cm høy og med et vingespann på 220 cm, valgte Bucks å ta sjansen på den ukjente grekeren. Foto: Craig Ruttle / AP

Bare noen måneder før han ble draftet hadde Antetokoumpo fått gresk statsborgerskap, etter atten år i landet som statsløs.

Antetokounmpo flyttet til Midtvesten og kalde Milwaukee i 2013. Uten familien på plass sende grekeren så mye penger han kunne hjem til Athen hver gang han fikk muligheten. En gang tidlig i sesongen hadde Antetokounmpo sendt hjem så mye penger at han ikke hadde råd til taxitur til Bucks hjemmearena etter bankbesøket. Den to meter høye grekeren løp gatelangs gjennom Milwaukee for å nå fram til hjemmekampen, før et par fans oppdaget ham og spurte om han trengte skyss, fortalte Sports Illustrated-journalist Chris Mannix i 2014.

Familien flyttet snart etter og Antetoukounmpo'ene har slått seg til ro i Wisconsin. Lillebror Thanasis spiller også for Bucks, mens en annen bror Kostas var med på laget da Lakers vant tittelen forrige sesong.

Fra en hengslete tenåring med uforløst potensial har Giannis blitt en internasjonal superstjerne med en fysikk ulik noen annen basketballspiller. Tilbake i 2014 lovet han Bucks-fansen at han skulle bli værende til laget kjempet om troféer igjen.

Femti år etter at Kareem Abdul-Jabbar ga laget deres første NBA-tittel har Bucks fått en ny superstjerne som ledet de til tittelen.

Etter mange år med slit fikk moren Veronica se sønnen oppnå det største som er mulig på basketballbanen.

– Denne seieren er for moren min. Hun har jobbet vanvittig hardt hver eneste dag for at jeg skal kunne være i denne posisjonen og hun presset meg aldri til å gjøre andre ting, sa en tårefull Antetokounmpo.

Han takket også faren, kjæresten og brødrene.

– Jeg kan være sta iblant. Jeg kan koble fra verden rundt fordi jeg ønsker dette så sterkt. Jeg klarte det, og derfor er jeg så emosjonell. Men mange hjalp meg med å komme hit. Jeg gjorde ikke dette alene. Hver eneste dag hjalp folk meg. Jeg ønsker å takke dem alle, avsluttet Antetokounmpo.