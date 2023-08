Hisser på seg superstjerner etter USA-stikk – ertes av Drake

Van Dijk etterforskes for utbrudd mot dommer

Liverpool-kaptein Virgil van Dijk er i søkelyset til Det engelske fotballforbundet (FA) for reaksjonen mot dommer John Brooks da han ble utvist mot Newcastle.



Van Dijk ble vist det røde kortet av Brooks da nederlenderen felte Alexander Isak på vei gjennom i 1. omgang i søndagens kamp.



I etterkant viste TV-bildene en meget sint Van Dijk som var tydelig på hva han mente om avgjørelsen.



Tirsdag opplyser FA at de etterforsker hendelsen og at nederlenderen kan få mer straff enn den ene kampen han i utgangspunktet har fått for det røde kortet.



Anklagen dreier seg om at Van Dijk «handlet på en utilbørlig måte og brukte fornærmende ord mot dommeren», heter det i meldingen.



FA skriver videre at Van Dijk har til fredag med å komme med en respons til anklagene.