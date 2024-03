Son sikret sen Tottenham-seier

Tottenham hadde lenge ikke millimeterne på sin side, men Son Heung-min scoret til slutt vinnermålet i 2-1-seieren over Luton i Premier League lørdag.

Med det er London-laget for fullt med i kampen om en topp fire-plassering i årets sesong. De slo samtidig tilbake etter nederlaget for Fulham sist runde, men lenge så det ut til at ballen ikke ville i mål.

Tahith Chong sendte overraskende Luton i ledelsen etter tre minutter. Etter 20 minutter fikk Son en kjempesjanse til å utligne, men ballen traff begge stolpene og trillet ut.

Fem minutter ut i annen omgang fikk hjemmelaget uttelling da innlegget fra Brennan Johnson traff foten på Lutons Issa Kaboré og gikk i mål.

Etter 78 minutter fikk Tottenham en ny stor sjanse da Johnson fikk avsluttet mot mål, men ballen trillet på streken før den ble avverget i siste liten. TV-bildene viste at det sto om millimeter før ballen krysset målstreken.

Luton lå lenge på nedrykksplass, men da Nottingham Forest ble trukket poeng, klatret Luton-laget opp på trygg plass.

Nottingham tok lørdag poeng i 1-1-kampen mot Crystal Palace, noe som betyr at Luton igjen er på nedrykksplass. Lagene er likt på poeng, men Nottingham har bedre målforskjell. (NTB)