Se avslutningen av løpet i videospilleren over!

Narve Gilje Nordås hadde den raskeste sisterunden da han perset til 3.29,47 på Bislett tidligere i år.

I London var spørsmålet hvor langt opp toppfarten kunne føre ham, i møte med flere av verdens ypperste løpere.

Nordmannen la seg forholdsvis langt bak fra start, men avanserte gradvis i løpet av løpet. Ut på den siste runden var han i tredjeposisjon og med 300 meter igjen tok han ledelsen.

Da han passerte Stewart McSweyn ble det litt kluss for begge to, som førte til at de stoppet litt opp.

– Hva måtte du ha gjort for å vinne?

– Jeg måtte nok ha drøyet 50 meter til med å springe forbi McSweyn. Han løp så sent og var pinnestiv, sier han, og fortsetter:

– Hvis jeg ikke hadde fått den der (albuen) fra McSweyn, hvor jeg måtte bremse opp litt, så kanskje ... Men jeg er fornøyd. Bli nummer to bak Nuguse. Han er vel bronsefavoritt i VM bak Jakob og Katir. Det seiler opp en liten firer her, sier han med et smil.

KNEPENT SLÅTT: Yared Nuguse kom seg akkurat forbi Nordås på på oppløpet. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Nordås holdt ledelsen lenge inn på oppløpet, men akkurat på de siste meterne ble han passert av spurtsterke Yared Nuguse.

Nordmannen ble nummer to med tiden 3.30,58, 14 hundredeler bak Nuguse.

– Det er så vidt han, Nuguse, kommer forbi, og han er i likhet med meg en medaljekandidat i VM. Jeg føler jeg befester den posisjonen i dag. De som trodde 3.29 på Bislett var et blaff: Vær så god, her fikk dere beviset på at det ikke var det, i det hele tatt.

Det er kun tre nordmenn som har vunnet en øvelse i Diamond League siden oppstarten i 2010, med Andreas Thorkildsen, Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen.

Se intervjuet med Nordås etter løpet her:

Nordås etter andreplassen: – Det er helt ellevilt Du trenger javascript for å se video.

– Det er så rått

– Hvordan er selvtilliten din nå?

– Den er skyhøy. Det er så forbanna rått. Nummer to i Diamond League og alle de beste er med utenom Jakob. Fy fasan, det er så rått.

Nordås startet hardkjøret tidlig, men sier selv han tenkte: «Fasan, dette er ikke tungt». Han er klar på at det kostet å ta så mye vind, men sier:

– Jeg følte meg bra og måtte bare satse. Det er ellevilt. Det er så rått å dra med seg inn mot VM. Jeg kan være en utfordrer til medalje. Det beviste jeg i dag, sier Nordås videre.

– Hva kan du få til i VM med den formen og selvtilliten du har nå?

– Først må jeg gå videre på forsøket. Så må jeg videre fra semifinalen. Hvis jeg kommer til finalen, så jeg beviste i dag, at alt kan skje. Men jeg må litt kaldere enn jeg var i dag, kanskje.

Friidretts-VM i Budapest starter 19. august.

Følg stevnet i London her:

Friidrett: Diamond League fra London Du trenger javascript for å se video.

Grøvdal klarte VM- og OL-krav

Narve Gilje Nordås har fått sitt store gjennombrudd som løper denne sesongen. På 1500 meter har han senket sin personlige rekord fra 3.36,23 til 3.29,47 og på 5000 meter fra 13.15,82 til 13.05,38.

Dermed har han også klart VM-kravet på begge distansene og særlig på 1500 meter har han vist frem et toppnivå som har gjort ham til en mulig medaljekandidat i Budapest om en måneds tid.

Søndag fikk han en ny sjanse til å prøve seg mot flere av verdens beste, selv om Jakob Ingebrigtsen riktignok ikke var med.

Senere i stevnet gikk det også veien for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Etter en skadepreget sesong hadde hun en siste sjanse til å klare VM-kravet på 5000 meter i London.

Det klarte hun med bravur og Grøvdal løp inn til 14.45,24. Det er 14 sekunder bak hennes personlige rekord, men godt under både VM-kravet på 14.57 og OL-kravet på 14.52.

– Det er deilig å være tilbake igjen. Selvfølgelig har jeg kjent litt på det, med diverse krav som må tas. Jeg kjente på slutten at jeg måtte jobbe litt, men 14.45 på St. Moritz-trening uten å lette opp for det her, det er jeg fornøyd med, sier hun til NRK.

Grøvdal ble nummer ni i løpet, som ble vunnet av Gudaf Tsegay med tiden 14.12,29