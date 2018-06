Nadal sikret sin 11. tittel i Roland-Garros

Finaleseieren er spanjolens 11. i Grand Slam-turneringen.

– Det er ikke engang en drøm å vinne her for 11. gang, for slikt kan man ikke drømme om, sier tennisstjernen.

Nadal var storfavoritt før turneringen i Frankrike, og veteranen leverte varene og kunne til slutt juble for seier mot Thiem.

Etter å ha hentet hjem det første settet med 6-4, brøt han Thiem umiddelbart i det andre settet og gikk opp til 2-0 i game.

Lykkelig vinner av sin 11. finale i Roland-Garros. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Hevet seg

Østerrikske Thiem hevet seg etter en svak start på det andre settet og kunne brutt Nadal til 3-4, men spanjolen hentet fram noe helt spesielt da han trengte det, og økte i stedet til 5-2 før han to game senere servet settet hjem til 6-3.

Derfra var veien svært lang for Thiem, men 24-åringen ga det virkelig et forsøk.

Kampen ble preget av flere lange ballvekslinger, og begge de to spillerne spilte til tider svært god tennis.

Nadal gjorde imidlertid svært få feil, og ispedd ekstremt harde og godt plasserte forehandslag, ble det for mye å håndtere for Thiem.

Dominic Thiem var sjanseløs mot gruskongen Nadal. Foto: Thibault Camus / AP

Brøt Thiem

Thiem fikk en marerittstart på det tredje settet da han fikk to breakballer imot seg, men østerrikeren kjempet seg tilbake og tok gamet i egen serve.

Nadal var imidlertid utilnærmelig i egen serve, og etter at han brøt Thiem til 2-1, så han seg aldri tilbake.

Spanjolen måtte ha medisinsk tilsyn underveis i det tredje settet som følge av krampe i en finger, men det preget ham tilsynelatende ikke nevneverdig.

32-åringen tok poengene på egne servegames, og til slutt kunne han strekke hendene i været og juble for triumf etter å ha vunnet det avsluttende settet 6-2.

