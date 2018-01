Nå skal OL-uttaket avgjøres: – Trist at Northug ikke er her

Petter Northug er igjen blitt syk og har meldt forfall til den siste klassiske verdenscupsprinten før OL. Dermed blinker det et rødt lys for en av tidenes norske langrennsløpere samtidig som stemningen mellom Team Northug og landslagsledelsen kanskje aldri har vært kjøligere.

– Det er trist at Northug ikke er her, sier landslagstrener Arild Monsen.

– Jeg anser ikke Petter Northug som aktuell i den norske OL-troppen, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

En løper er bombesikker, fire løpere kjemper om de tre øvrige sprintplassene på OL-laget, men det kan komme en outsider å gjøre det vanskelig for landslagsledelsen.

– Ikke optimalt

Bak Johannes Høsflot Klæbo gjenstår det tre plasser. De står mellom Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli, Eirik Brandsdal og Emil Iversen.

Slik vurderer Torgeir Bjørn løperne Ekspandér faktaboks Det er stund siden Pål Golberg har gått fort og må bekrefte form i Planica.

har gått fort og må bekrefte form i Planica. Sondre Turvoll Fossli har tatt seg til finalene i både Ruka og på Lillehammer, men har sloknet i finalene. Stiller sterke i OL-uttaket om han står en finale.

har tatt seg til finalene i både Ruka og på Lillehammer, men har sloknet i finalene. Stiller sterke i OL-uttaket om han står en finale. Eirik Brandsdal har slått til i de to siste uttakingsrennene. Er i form og svært nær en OL-plass.

har slått til i de to siste uttakingsrennene. Er i form og svært nær en OL-plass. Emil Iversen er en medaljekandidat på sprinten i OL, men har gått få sprintrenn.

I tillegg går Kasper Stadaas, Fredrik Riseth og Sindre Bjørnestad Skar sprinten for Norge. Hvis en av dem står på pallen, blander de seg inn i OL-uttaket.

– Kommer du til en finale kan mye være gjort, men det blir en beintøff kamp for å komme på sprintlaget til OL, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Landslagstrener Arild Monsen vil aller helst snakke om de som er på plass i Planica og ikke det som ikke er her. Derfor vil han ikke gi seg i vei med noen betraktninger rundt Petter Northug, uten at han synes det er trist at VM-kongen fra Falun ikke er på plass.

– Han har slitt og sliter fortsatt med sykdom. Det sier seg selv at det ikke er optimalt to uker før vi reiser til OL, sier Monsen til NRK.

SYK: Petter Northug er ikke på plass i Planica. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hvem skal ut?

Planica er byttet ut med lange svev i mammutbakken med klassisk sprint og fellesstart denne helgen. For er dette et viktig renn og særlig for sprinterne.

– Det blir en real kamp om de siste sprintplassene. Det er bare Klæbo og Golberg som har vært på seierspallen i klassisk sprint, og Eirik Brandsdal bekreftet bra formstigning i NM for ei uke siden, sier Bjørn.

Dermed blir det litt som et realityprogram på TV. Hvem skal ut i dag?

Norge stiller med et knallsterkt lag til start og har gjennom hele forsesongen sagt at dagens renn er siste uttaksrenn til OL. Dermed kommer vi nok til å se flere i rødt, hvitt og blått i finalene og sprintløypa i Planica er hard med slake og lange motbakker.

– Det passer perfekt for flere av de norske, sier Bjørn.