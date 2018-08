Mourinho-tallene som vekker oppsikt

José Mourinho blir sett på som en manager som foretrekker det defensive. Men denne sesongen har heller ikke dét fungert for Manchester United.

Syv baklengs på tre kamper er uvanlig kost for et Mourinho-lag. Men når man ser på tallene for forsvarsbytter kan man finne noe av grunnen.

TALLENES TALE: Det har vært mange utskiftninger i de bakre rekkene til Manchester United. Han har blant annet byttet mest på laget av alle i Premier League så langt. Foto: Daily Mail

Mourinho har brukt 16 forskjellige kombinasjoner på midtstopperplass, de siste 79 kampene.

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, har selv vært midtstopper i en årrekke, og mener det er lite gunstig med så mange bytter.

– Det er essensielt å spille mye sammen for å lykkes defensivt. Det å kunne kjenne en stopperkollega godt er utrolig viktig. Ting går fort i spillet, og man bør nesten intuitivt vite hva stopperkollegaen din gjør for da blir det lettere for deg å vite hva du skal gjøre, sier han.

Skadeproblemer

Mourinhos tid i Manchester United har ikke vært enkel på skadefronten. Tidligere Manchester United-spiller, og nåværende Molde-trener, Ole Gunnar Solskjær, tror det har hatt mye å si for de mange byttene.

– Det har vært mye skadde spillere, og det har vært den største grunnen. Så vet vi alle at Mourinho har søkt klubben, og spurt om å få en ekstra stopper i år. Det var det største overgangsønsket hans, å få en stopper til, sier han til NRK.

Solskjær trekker også frem at det kan være mange grunner til at Mourinho ikke har fått satt et foretrukket stopperpar.

STØTTE: Ole Gunnar Solskjær tror ikke Mourinho har byttet så mye uten at han var nødt til det. Foto: Roar Strøm / NRK

– Plutselig så er det en spiller som er syk og en som skal ha en sønn. Det er så mange grunner til at spillere ikke er tilgjengelig til kamp. Og er det noe både jeg og Mourinho vet, er det at å ha en fast sentrallinje er det beste for laget. Så er ikke verden alltid ideell i fotballen.

Rådvill Mourinho

Mourinho vet heller ikke selv hva som er hans beste stopperpar, noe han uttalte etter 3-0-tapet mot Tottenham i helgen.

– I den første kampen brukte vi Lindelöf og Bailly, nå var det Jones og Smalling. Men nå ble Jones skadet, og i den neste kampen blir det Smalling med noen andre. Etter hvert kommer Rojo tilbake, og blir en mulighet, og nei. Jeg vet ikke hvilken forsvarsfirer som er min beste, sa han på pressekonferansen etter kampen.

Den neste kampen for United er borte mot Burnley, som også har slitt i sesongåpningen. Mange mener Mourinho må ha et godt resultat, men Solskjær tror han får mer tid uansett.

– Ja, et tap tåler han helt sikkert. Klubben tåler det også. Manchester United er en klubb som alltid reiser seg og alltid kommer tilbake, sier Solskjær.