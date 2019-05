Mørk avsluttet med finaleseier: – For hodet blir det bra å prøve noe nytt

– Jeg har ikke spilt mye i år, så det å få muligheten til å spille en mesterligafinale betyr mye, forteller Nora Mørk.

Györ tok seg enkelt til sin tredje strake finale i Mesterligaen, da de valset over Vipers Kristiansand lørdag. Søndag var motstanden tøffere i russiske Rostov-Don, og for Mørk ble det en fin avslutning på en tre år lang karriere i den ungarske storklubben.

Som i semifinalen, fikk hun noen minutter på banen i det som ble en nervepirrende kamp. For selv om Györ var flere mål foran lenge, kom Rostov-Don tilbake. Kari Aalvik Grimsbø storspilte og reddet også Rostovs siste skudd på mål.

– Det er veldig bra. Jeg føler ikke jeg har vært den største bidragsyteren, men det er gøy å være en del av et så godt lag, sier Mørk til NRK.

TRE PÅ RAD: Györ tok sin tredje strake mesterligaseier, i år med fem norske spillere på laget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var på langt nær noen selvfølge at Mørk skulle rekke finalehelgen, etter at korsbåndet røk i februar i fjor, og hun fikk et tilbakeslag i høst.

Til Romania

I juli flytter hun til Bucuresti.

– Jeg er klar for å komme meg videre, erkjenner Mørk.

– Var det deg eller dem som ønsket en overgang?

– Det er nok en kombinasjon. Jeg har hatt det veldig bra, men også hatt vonde perioder med mye skader her. Det er tungt å trå i det samme hele tiden, så for hodet sin del tror jeg det er bra å prøve noe nytt, svarer hun.

Det er kjent at Györ ønsket å teste Mørks kne før de ga henne tilbud om ny kontrakt. I mellomtiden signerte hun da for den rumenske klubben.

– Jeg gleder meg til ny utfordringer, men det er mest for det mentale sin del, fortsetter Mørk, som derfor ikke var spesielt vemodig etter kampen.

– Det går greit, for jeg har vært mye ute denne sesongen og er forberedt på at det ikke blir noe mer her, selv om jeg selvfølgelig er litt trist. Jeg er trygg på at avgjørelsen er riktig.

Forberedt på kaos

Til NTB forteller 28-åringen at hun er forberedt på å komme til en klubb med litt kaos. Laget har byttet trener hele ti ganger på fem sesonger, og skal også være i økonomiske problemer.

– Jeg tenker at det kan bli en utfordring. Men jeg gleder meg sykt mye til å spille med jenter som Cristina Neagu og Andrea Lekic, sier Mørk.

– Det er kjipt for oss. Jeg skulle gjerne hatt henne på laget vårt videre, forteller Stine Bredal Oftedal til Viasat.

– Det blir tungt å forlate Stine, for vi er mye sammen. Heldigvis får vi se hverandre på landslaget, og Stine støtter meg uansett, sier Mørk.

BYTTER KLUBB: Nora Mørk (t.v.) og Amanda Kurtovic. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyreback Amanda Kurtovic går motsatt vei, og har følgende råd til landslagskollegaen:

– Nora er steintøff, så det kommer ikke til å være noe problem. Klubbene har samme mentalitet, så det blir ikke noe nytt. Det er kanskje en litt annen struktur på ting som blir gjort i klubben, men det er ikke noe forskjell ellers, sier Kurtovic, som også er korsbåndskadet.

– Men får håpe de får litt kontinuitet i ting, for å kjenne på stabiliteten er viktig. Det å utvikle seg er slitsomt når man hele tiden får nye personer med nye visjoner inn. Så det håper jeg både for henne og Bucuresti at de klarer. Får de ting til der, så blir det j****g vanskelig å slå dem, spår hun overfor NRK.