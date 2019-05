Keeper-Lunde hylende av banen i bronsefinalen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter 14 minutter kom Lunde ut i stjerneformasjon for å redde et forsøk fra Metz' strekspiller Béatrice Edwige.

AV BANEN: Katrine Lunde fraktes ut på båre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I stedet krasjet keeperstjernen inn i spilleren og fikk en smell i kneet. Lunde hylte ut og ble liggende i målgården, før legepersonell kom til. Etter flere minutter behandling på banen, ble 39-åringen fraktet ut på båre.

– Det er i ferd med å bli en mareritthelg for Vipers dette nå. Hvis det er en spiller de ikke kan miste, er det Katrine Lunde. Hun er uerstattelig, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund.

NRK får opplyst at Lunde er på vei til sykehus i Budapest, men skadesituasjonen er uavklart. Ofte er det snakk om et avrevet korsbånd i slike tilfeller.

Bølget

Vipers Kristiansand fikk en langt bedre start på oppgjøret enn i semifinalen mot Vipers, hvor de lå under med 10 mål til pause, og ledet 4–1 etter ni minutter. Så våknet Metz for alvor i Budapest, og da Lunde ble skadet, ledet det franske laget 8–6.

20 år gamle Eline Fagerheim måtte vokte buret for Vipers resten av bronsefinalen. Og hun gjorde en god kamp.

I STORSLAG: Linn Jørum Sulland scoret 10 for Vipers. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Metz ledet 16–15 til pause, men med en treffsikker toppscorer i Linn Jørum Sulland (10 mål), hang det norske laget med hele veien. Med seks minutter igjen stod det 27–27. Med drøye to minutter igjen, 29–29.

Tok tredjeplassen

Så banket Henny Reistad inn ledelsen 30-29, og det siste minuttet ble nervepirrende. Med 20 sekunder igjen på klokka, skaffet Emilie Hegh Arntzen laget straffe.

Mesterligaens toppscorer, Sulland, satte den og skrev håndballhistorie for Vipers.

– De reiser seg her og viser storhet. Det er et eventyr med en tredjeplass her, uttalte Høglund.