– Eg har jo alltid lyst til å spele på landslaget. Som fotballspelar vil du alltid vere med der. Så det var synd, seier Mats Møller Dæhli til NRK

SENTRAL: Mats Møller Dæhli er skadefri og har vore i form i serieopninga tysk fotball. Her før privatkampen mot Island i juni. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det seier seg sjølv at ein blir skuffa, seier han vidare.

23-åringen blei ikkje tatt ut i landslagsstroppen til kampane heime mot Kypros (6. september) og borte mot Bulgaria (9. september). Oppgjera er Noregs to første i haustens Nations League-turnering.

– Inga grunngjeving

På tysdagens pressekonferanse grunngav Lars Lagerbäck vrakinga.

– Vi ser det sånn at midtbanespelarane vi har tatt ut skapar dei beste føresetnadane. Den siste som er komen inn er Iver (Fossum). Han har gjort det veldig bra på samlingane. Han var ein av våre beste spelarar då vi møtte Island, til dømes, seier Lagerbäck, som ikkje har snakka med Mats Møller Dæhli om uttaket.

Landslagstroppen mot Kypros og Bulgaria Ekspandér faktaboks Følgende spillere er tatt ut: Keepere: Rune Almenning Jarstein - Hertha Berlin

Sten Grytebust - Odense

Ørjan Nyland - Aston Villa Forsvar: Kristoffer Ajer - Celtic

Omar Elabdellaoui - Olympiacos

Martin Linnes - Galatasaray

Birger Meling - Rosenborg

Håvard Nordtveit - Hoffenheim

Tore Reginiussen - Rosenborg

Sigurd Rosted - Gent

Jonas Svensson - AZ Alkmaar Midtbane: Sander Berge - Genk

Mohamed Elyounoussi - Southampton

Iver Fossum - Hannover

Markus Henriksen - Hull

Stefan Johansen - Fulham

Fredrik Midtsjø - AZ Alkmaar

Ole Kristian Selnæs - St. Etienne

Martin Ødegaard - Vitesse Angrep: Tarik Elyounoussi - AIK

Bjørn Maars Johnsen - AZ Alkmaar

Joshua King - Bournemouth

Alexander Sørloth - Crystal Palace

Det stadfestar Møller Dæhli overfor NRK.

– Eg har ikkje fått nokon grunngjeving.

– Kva synest du om det?

– Vi får sjå om eg får ei grunngjeving, det er jo ganske tidleg etter uttaket, seier Møller Dæhli.

TØFF: Lars Lagerbäck meiner det er for tida er ein tøff konkurranse om å kome med på det norske A-landslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hard konkurranse

Oslo-guten er uansett blitt eit fast inventar i startoppstillinga til St. Pauli i 2. Bundesliga. Kult-klubben står med to sigrar og eitt tap i sesongopninga og ligg på ein sjetteplass på tabellen etter tre serierundar.

– Eg er veldig godt fornøgd med prestasjonane mine så langt i seriestarten her i St. Pauli. Eg skal ha fokus på det framover, seier Tyskland-proffen.

– Og så ønskjer eg landslaget lykke til. Det viktigaste er at Noreg held fram med å vinne og å prestere, så håpar eg å vere med neste gong, seier Møller Dæhli, som står med 21 landskampar sidan debuten i 2013.

– Du har hatt ein fin sesongopning, er du overraska over at du ikkje blei tatt ut denne gongen?

NRKs fotballekspert: Carl-Erik Torp Foto: Julia Marie Naglestad

– Nei, det er hard konkurranse, og det er veldig mange gode spelarar der no. Det er bra for norsk fotball. Eg skal halde fram med å spele som eg har gjort, og ta nye steg. Eg er veldig «happy» med sesongstarten, og situasjonen min her i St. Pauli akkurat no, seier Mats Møller Dæhli.

– Nær å kome med

NRKs fotballekspert meiner Møller Dæhli er eit offer for beinhard kamp om plassane.

– Det tyder på at det er ein tøff konkurranse sentralt der, og at mange spelarar er i form og leverer på eit bra nivå. At Møller Dæhli er skuffa skjønar eg. Han var nok ein av dei som var nærast å kome med i troppen, seier Carl-Erik Torp.