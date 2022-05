Et kvarter før slutt ble Mannsverk matchvinner da han scoret kampens eneste mål på straffespark foran 19657 tilskuere.

Dermed var det Molde som kunne juble for et knallsterkt cupgull etter en intens og tett finale.

– Nesten uforståelig

At det var banens yngstemann Sivert Mannsverk (19) som tok ansvar fra straffemerket og scoret målet som ga romsdalingene 1-0, imponerer ekspertene.

– Det er godt og iskaldt. For en prestasjon av unggutten, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp om den 19-årige finalehelten.

Mannsverk regnes som et av Norges største talenter, og søndag viste han at det i hvert fall ikke er noe feil med nervene.

– Det er nesten uforståelig at en 19-åring, med det presset, står der og vet at han skal ta seg god tid. Det gjør han og utfører det helt perfekt, roser Torp.

– Han var helt enormt i dag, Sivert Mannsverk. Det er nesten ikke til å tro at han bare er 19 år, legger NRK-eksperten til.

Selv er hovedpersonen langt oppe etter å ha avgjort finalen.

– Det var helt vanvittig. 19 år og få oppleve det her … Det er helt ufattelig, sier han til NRK.

Han sier han før finalen hadde fått beskjed om å ta straffe hvis muligheten dukket opp. Da var han ikke vond å be.

– Når jeg skal ta straffe så kobler jeg vekk alt annet rundt meg. Straffe skal være mål ti av ti ganger, og det var det presset jeg la på meg. Det er så vanvittig, sier han.

Det var Moldes første NM-triumf siden 2014, og det er dermed en etterlengtet kongepokal de får utdelt av NFF-visepresident Arne Larsen Økland og landbruksminister Sandra Borch i kongefamiliens fravær.

Blåtrøyene har som mål å vinne noe hver eneste sesong, men bare har vunnet én pokal de siste syv sesongene (seriegull i 2019), og særlig for Molde-trener Erling Moe og kaptein Magnus Wolff Eikrem smaker nok cupgullet ekstra godt.

Begge har gått til topps for Molde i cupen før, men Eikrem hadde reist til Heerenveen sist finale og Moe var «bare» assistenttrener da klubben gikk til topps i 2013 og 2014.

– Det er ingen andre plasser i verden jeg vil være akkurat nå. Det er en helt fantastisk drøm som er oppfylt. For en kamp vi spiller, vi er utrolig gode, sier Eikrem til NRK etter finalen.

At det var nettopp Glimt som ble beseiret, laget som har vippet Molde ned fra tronen i norsk fotball de to siste sesongen, setter nok ikke en demper på jubelen for romsdalingene.

Glimts Brede Moe, som laget det avgjørende straffesparket da han felte Eikrem i andre omgang, tar tapet med fatning.

– Jeg er skuffet selvfølgelig. Jeg klarer ikke å være så veldig skuffet heller, fordi vi fortjener ikke å vinne som vi ser ut i dag. Jeg skulle ønske at vi hadde klart å fremstå bedre enn det vi gjør i løpet av 90 minutter. Vi halter skikkelig, sier han til NRK.

Han forteller at han tok opp straffesituasjonen med Eikrem.

– Jeg snakket med Magnus om det utpå her om den. Jeg er enig i at jeg er borti ham. Jeg syntes den er jævlig «soft», for jeg kaster meg for å blokkere legget. Jeg føler at han ser at jeg kommer og venter meg ut og setter ut en fot. Når jeg berører ham, så knekker han sammen. Men når jeg kaster meg sånn, gir jeg jo dommeren muligheten til å blåse, sier Moe.

Slik startet de to lagene cupfinalen: Ekspandér faktaboks Molde (3-4-3):

Karlstrøm, Bjørnbak, Tiedemann, Risa, Linnes, Mannsverk, Breivik, Haugen, Ulland, Eikrem, Brynhildsen Glimt (4-3-3):

Haikin, Wembamgomo, Høibråten, Moe, Sampsted, Saltnes, Hagen, Vetlesen, Solbakken, Pellegrino, Espejord

Kampen åpnet jevnspilt og tett, og det tok 20 minutter før det ble en stor målsjanse til noen av lagene. Da skapte Molde to på rappen med Ola Brynhildsen, som først var nær brassescoring før han på den påfølgende corneren skjøt rett utenfor med en markkryper.

NESTEN: Ola Brynhildsen var nær brassescoring før pause. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ting gikk ikke Moldes vei før pause. Først tråkket Eirik Ulland Andersen over midtveis i omgangen og måtte forlate banen med skade til fordel for Markus André Kaasa.

Så skjøt Magnus Wolff Eikrem rett utenfor med en frisparksuser før Brynhildsen, som var farlig frempå ved flere anledninger, minuttet før pause ble nektet scoring av Nikita Haikin da han avsluttet fra ti meter.

Dermed sto det 0-0 til pause, et resultat Glimt hadde størst grunn til å være fornøyd med.

– Det har vært tett og jevnt med mange dueller, og en del sjanser Molde-veien. Litt skuffet over Glimt enn så lenge, sa NRK-ekspert Ingrid Moe Wold i pausen.

To Glimt-bytter i pausen

Kjetil Knutsen var åpenbart ikke fornøyd med det han hadde sett de første 45 minuttene, og Glimt-sjefen tok grep i pausen og byttet ut Elias Hagen og Runar Espejord til fordel for Victor Boniface og Gaute Vetti.

TØFF DAG: Runar Espejord fikk en vanskelig jobb på topp før han ble byttet ut etter førte omgang. Foto: Terje Pedersen / NTB

Molde fortsatte å skape sjanser, og etter 57 minutter kom kampens til da største mulighet. Blåtrøyene vant ballen og Magnus Wolff Eikrem stormet fremover i banen.

Han fant Brynhildsen alene foran mål, men akkurat da hele Molde-svingen ventet på nettsus strakk Nikita Haikin seg så lang han var og reddet baklengsmål med et tigersprang.

Straffespark

Et drøyt kvarter før slutt ble det dramatisk da Brede Moe taklet Wolff Eikrem i feltet og dommer Rohit Saggi dømte straffespark.

– Det er korrekt. Brede Moe treffer foten, men det er smart av Wolff Eikrem. Han setter foten litt ned, og det har han all mulig rett til gjøre. Brede Moe går jo for at skuddet kommer, men Eikrem er så smart at han venter, sier Carl-Erik Torp.

Det var banens yngstemann Sivert Mannsverk (19) som tok ansvar fra ellevemeteren og banket inn 1-0 for Molde.

HELT: Sivert Mannsverk ble den store helten på Ullevaal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Flere mål ble det heller ikke, og det er dermed Molde som er vinner av cupen 2021.

– Jeg må bare erkjenne at de var litt bedre enn oss i dag og verre er det ikke. Vi ønsker å være et offensivt lag og når du er et offensivt lag må du skape mer, fastslår Glimt-trener Kjetil Knutsen.