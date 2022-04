Til NRK bekrefter Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdelingen hos NFF, at de vurderer det han kaller «en justering av NM».

Overfor TV 2, som omtalte saken først, beskriver Fisketjønn at det er tanker om å «revitalisere cupen» med en mulig permanent omlegging fra 2024.

– Vi ser nå på ulike varianter. Noen vil ha en cup som starter på våren og slutter på våren, andre vil ha en cup som starter på våren og slutter ved sesongslutt, mens andre igjen vil ha en løsning der det spilles innledende runder på høsten og avslutter på våren, forteller Fisketjønn til NRK.

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for at forbundet vurderer å gjøre endringer, svarer han:

– Det er ting som taler for at vi bør se på dette. Men cupen står sterkt i Norge og vi tar overhodet ikke lett på dette. Men vi må tørre å diskutere det, slår han fast.

Bør cupen endres? Ja Nei Usikker Vis resultat

– Er du forberedt på at dere vil få ganske kraftige reaksjoner når dere vurderer å endre en cup som er tradisjonsrik i Norge?

– Ja, men å diskutere ting er ikke farlig, det må alle tillate seg. Og det er helt naturlig at vi vurderer videreutvikling av alle våre turneringer. Det er ingen dramatikk i det, mener Fisketjønn.

NFF-toppen mener det er langt frem til en eventuell endring bankes igjennom. Først skal de gå grundig til verks når det gjelder å utrede fordeler og ulemper.

– Ulike vurderinger gjøres og det er altfor tidlig å si noe om hvordan dette ender. Hovedterminlisten for 2023 skal vedtas av forbundsstyret i september/oktober, påpeker han.

VIL TA DEBATTEN: Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB

Molde-trener Erling Moe kan vinne cupgull i det «nye» formatet på søndag. Han har gjort seg positive erfaringer med en slik måte å løse turneringen på denne gangen.

– Jeg synes det er en spennende måte å prøve å få det til å fungere på. Det at man nå fikk noen tellende cupkamper før serien startet, det synes jeg var kult. Sesongen begynte litt tidligere med avgjørende kamper, og jeg ser at dette er en måte som kan fungere, sier Moe til NRK.

Også Viking-spiller Kristoffer Løkberg, som vant cupgull med Viking i 2019, støtter Fisketjønn i at det er viktig å være åpen for å diskutere mulige endringer.

– Både når det gjelder seriespill og cup, for å kunne utvikle norsk fotball videre. Men jeg har enormt stor respekt for tradisjonene vi har i norsk fotball, og det er fordeler og ulemper med både det tradisjonelle, og slik vi har dette året grunnet pandemien. Men hva ønsker supporterne? Det tror det er det viktigste i dette spørsmålet, sier Løkberg til NRK.

VANT: Kristoffer Løkberg jubler for cupgull i 2019. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fisketjønn påpeker at NFF er veldig glade for at cupfinalen for menn igjen skal spilles etter to krevende år med pandemi.

Allerede er det bestemt at NM i 2023 spilles med likt format som i år, med finale på våren. Dette fordi man ikke rekker spille ferdig 2022-cupen før vinteren kommer.

Det betyr altså minst to NM på rad med dette formatet før det eventuelt blir en permanent løsning med en endring fra 2024.

– Hvilke argumenter taler imot en endring av dagens cupformat, Fisketjønn?

– Tradisjonen med at cupfinalen kommer på høsten, den står sterkt i Norge. Og det opplegget vi hadde for noen år siden, der alle NM-finaler på herre- og kvinnesiden og juniorfinalene ble spilt i løpet av en helg, var fantastisk. Men det er utfordrende å få til dette fremover, sporten både nasjonalt og internasjonalt er i utvikling. Sesonger strekkes og internasjonale turneringer setter også rammer for hjemlige turneringer. I tillegg er det ulike internasjonale perioder for kvinner og menn, sier Fisketjønn.

P.S: I november avslørte NRK at det også utredes muligheten for en helt ny ligastruktur for herrene. Det kan du lese mer om her.