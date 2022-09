Som VG meldte fredag vurderer NFF å skrote cupen for 2023.

– Det er skandaløst, sier en oppgitt Pål André Helland til NRK.

– Det er trist, i så fall, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

De representerer to rivaler, men enes i spørsmålet om man bør skrote cupen i 2023.

– Det er tradisjon og en del av folkesjela. Det er der den lokale breddeklubben har muligheten til å møte Rosenborg og Lillestrøm, og å få mer penger i kassen. Det betyr utrolig mye, og er jo drømmen til de i bredden, sier Helland.

– Cupen er et av de sterkeste idrettsarrangementene vi har i Norge. Det forener bredde og topp, styrker interessen grisgrendt og legger igjen penger i breddeklubbene. Og avslutter sesongen, med fest på Ullevål, mener Fagermo.

REAGERER: Skandaløst, mener Pål André Helland om å skrote cupen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

VG skriver at NFF skal avgjøre hvordan cupen spilles neste sesong på neste styremøte.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, bekrefter til avisen at de kan ende med å droppe cupen, men understreker at det er ett av flere alternativer som diskuteres.

– Grunnen til at det vurderes, går på tid til rådighet og tett terminliste. Akkurat nå vil jeg ikke utelukke noe som helst. Det er mange meninger, sier Fisketjønn.

– Ingenting er avgjort

Han forklarer til avisen at det grunnet etterslep fra koronapandemien har blitt trangt på terminlisten. Allerede er cupen delt over to år inneværende sesong.

Nå vurderes det to alternativer i tillegg til å vrake cupen. De kan også fortsette med å gjennomføre cupen over to kalenderår, eller intensivere cupen i 2023 og få den gjennomført i samme år.

INGENTING AVGJORT: Det sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er ingenting av dette som er avgjort ennå. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si enn det, sier Fisketjønn til NRK.

Både Fagermo og Helland mener det sistnevnte alternativet er det soleklart beste.

– Jeg synes de bør klare å få intensivert det, og få finalen på høsten etter endt sesong. Cupfinalen bør markerer slutten på sesongen.

Mener det må prioriteres

Det kan føre til et tett program gjennom høsten for de norske klubbene, spesielt for et lag som Hellands Lillestrøm, som kan ha europacupspill samtidig.

Likevel mener at det er støtte blant spillerne i å få gjennomført cupen over et år.

– Helt klart. Spillerne elsker å spille flest mulig kamper. Vi har tre måneder oppkjøring, så vi er rustet til å spille kamper. Og så må man prioritere. Sånn er det på toppnivå. Du har en stall som kan slippe til, med yngre spillere, mener Helland.