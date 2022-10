Molde surra bort tomålsleiing

Ronaldo tilbake med scoring - Antony kritisert av Scholes

Cristiano Ronaldo stjal overskriftene da Manchester United vant 3-0 hjemme mot Sheriff Tiraspol.

Portugiseren ble utelatt fra kamptroppen til forrrige Premier League-kamp mot Chelsea etter at han nektet å bli byttet inn mot Tottenham i runden før. Det siste fansen så av Ronaldo var at han stormet inn i spillertunnelen før kampslutt.

Mot Sheriff var han tilbake fra start. Først fikk han et mål avblåst for offside, men ni minutter før slutt satt den endelig. 37-åringen nikket et innlegg fra Bruno Fernandes mot mål. Keeperen avga retur, og den feide stjernespilleren i nettmaskene.

På tribunene var det både buing og applaus etter Ronaldos mål. Diogo Dalot og Marcus Rashford sto for Uniteds to første scoringer.

Før noen mål var scoret, var det storsigneringen Antony som vekket oppsikt.

Han mottok ballen og spant to runder rundt med lærkula limt til foten uten noen motspillere i nærheten. Antony har gjort trikset en rekke ganger i Ajax, men blant engelske fotballeksperter ble det ikke godt mottatt.

De mener trikset er unødvendig og provoserende.

- Det er veldig flaut, sier tidligere toppspiller Robbie Savage til BT Sport.

Han får støtte av legenden Paul Scholes, med nesten 20 sesonger på «De røde djevlenes» midtbane.

- Det er bare latterlig. Han bare poserer. Hva tenker han? Den delen av spillet må sparkes ut av ham, mener Scholes om artisteriet.

Neste uke møter de Real Sociedad. Vinner United med to mål blir de gruppevinner. Ved uavgjort eller spansk seier, går «La Real» til topps.