Molde med vanvittig comeback etter strafferedning og VAR-drama

– For en absurd fotballkamp! utbrøt kommentator for TV 2 Marius Skjelbæk.

Molde sjokkerte Hoffenheim og snudde kampen fra 1–3 til 3–3 etter to raske scoringer og en viktig strafferedning. Dermed ser det betydelig lysere ut enn det kunne gjort med tanke på avansement.

– At Molde skulle snu til 3-3, det hadde jeg ikke i mine villeste fantasier sett for meg for en halvtime siden, sa kommentatoren underveis i kampen.

Det var noen fornøyde spillere og trener etter kamp, samtidig som de var selv var kritiske til første omgang.

– Vi gjør en bra andre omgang. Med den oppkjøringen vi har hatt, så kommer vi bra fra den. Kampen lever neste uke. Det skal vi ta vare på, sier trener Erling Moe etter kampen.

– Vi er en ulveflokk

Han påpeker at det blir tøft når lagene møtes i Tyskland neste uke, men han er likevel optimistisk.

– Nå er det sånn at vi har fått denne kampen i beina, det tror jeg hjelper oss. Det blir knalltøft neste uke, det vet jeg. Vi har en jobb å gjøre. Defensivt gir vi fra oss for mye og for enkelt. Det må vi rette på. Det blir en gedigen jobb, men mulighetene ligger der, sier Moe.

– Men når vi gjør det, så viser vi mental styrke. Vi viser at vi er en ulveflokk som står sammen, så jeg er veldig fornøyd med det, fortsetter Molde-treneren.

David Fofana, som er 18 år gammel, var mannen som fullførte comebacket. Han får ros av sin trener etter kampen. Men han lar seg ikke rive med.

– Vi har en tendens i Norge til å blåse det opp når noen gjør det bra. Men det er artig. Han gjør det bra. Det er en jobb å få han så god som han kan bli, men at han har et meget godt utgangspunkt, sier Moe.

SCORET: David Fofana sikret 3–3 for Molde. Foto: Pablo Morano / Reuters

Også Eirik Ulland Andersen, som scoret deres andre mål, var lettet etter comebacket.

– Det var en tøff første omgang, men en fantastisk opphenting. VI vet vi kan skape sjanser mot alle, og vi får målene vi trenger, sier Eirik Ulland Andersen.

Kampen, som for anledningen ble spilt i Spania på El Madrigal, var ganske utrolig. Molde slet voldsomt om i starten, og da Hoffenheim ledet 2–0 så det fryktelig vanskelig ut for nordmennene.

Først reduserte Martin Ellingsen etter å ha sklidd ballen inn fra bakerste stolpe. Men like etter satte Hoffenheim 1-3, og kampen så kjørt ut igjen.

– Det så forferdelig ut, og det så ikke ut som de var klar for kamp i det hele tatt, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller da kampen ble oppsummert.

Tøff oppladning

Etter press fra Molde så Hoffenheim ut til å ha satt spikeren i kista og 1–4. Men etter at VAR tok en titt på scoringen, ble den annullert for offside.

Men Hoffenheim fortsatte, og etter timen spilt fikk tyskerne straffespark. Dabbur hadde en god sjanse til å sette hat trick, men keeper Linde reddet mesterlig.

BOMMET: Munas Dabbur bommet på straffespark. Foto: Jose Jordan / AFP

Så var det altså Moldes tur. Først satte Eirik Ulland Andersen inn 2–3 ved en heading. Få minutter senere satte stortalentet Fofana inn 3-3, og et utrolig comeback var komplett.

Hoffenheim har derimot tatt med seg tre bortemål til neste ukes kamp når lagene møtes i Tyskland. Der må nok Molde finne seg i at de ikke er favoritter, men de har vist at de ikke kan avskrives.

Oppladningen har også vært et spørsmålstegn for Moldes del. De er ikke i sesong, og de har fått treningskamper avlyst i forkant av kampen på grunn av koronarestriksjoner. Hoffenheim er på sin side midt i Bundesliga-sesong.

Det betyr at blåtrøyene sannsynligvis må vinne i returoppgjøret.