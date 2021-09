Molde overtok tabelltoppen

RBK sikret seier i det 93. minutt

Rosenborg ledet 2-0 mot Tromsø, men «gutan» slo tilbake og sørget for at kampen lenge så ut til å ende 2-2 på Lerkendal søndag kveld.

Men på overtid dukket Stefano Vecchia opp og sendte trønderne til himmels da han sørget for 3-2 i aller siste sekund, tre minutter på overtid.

– Vi har mye ball og forsøker å få den inn i boksen. De står med elleve spillere inne i boksen og forsvarer seg. Det blir mye innlegg på slutten der, men deilig at vi avgjør det, sier Vecchia til Discovery etter kampen.

Noah Holm og Emil Konradsen Ceide scoret RBKs to første mål, mens Tromsøs mål ble scoret av Tomas Totland og Zdenek Ondrasek, som for øvrig gjorde comeback for bortelaget og ble byttet inn allerede etter 28 minutter.

RBK ligger nå på fjerdeplass på tabellen, mens Tromsø ligger på 13.plass når 18 runder er ferdigspilt.