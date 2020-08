Hovland til finale med nødskrik

Viktor Hovland fikk aldri noen god flyt i BMW Championship og endte til slutt åtte over par, etter en ny runde ett slag over par på søndag.



Det gjør likevel at nordmannen med stor sannsynlighet sniker seg med til sesongfinalen i Tour Championship hvor bare de 30 beste i årets sesong får delta.



I skrivende stund er Hovland nummer 27 og er dermed akkurat innenfor, til tross for at han bare ligger på en delt 40. plass i helgens turnering.