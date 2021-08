Norges gullduo reagerer på finalerivalens skade: – Han er grinete når det går dårlig

Landslagssjefen legger seg flat etter dommerslakten – mener Mørks uttalelser ikke var innafor

TOKYO (NRK): Dagen etter det vonde semifinaletapet i OL innrømmer landslagssjef Thorir Hergeirsson at det ble for mye klaging på dommerne etter kampen, og at Nora Mørk gikk over streken.