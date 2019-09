Misset VM-finale etter Norge-anke: – Mottatt hatefulle meldinger

– Da jeg våknet, fikk jeg beskjeden om at anken var tatt til følge. Så Jakob er inne, og dessverre er jeg ute, skriver Butchart på Instagram.

Butchart ble nummer 16 på forsøket på 5000 meter fredag kveld, men da Ingebrigtsen først ble diskvalisert, var han inne blant de 15 som gikk til VM-finale.

Ankekaoset varte imildertid så lenge at Butchart ikke fikk med seg avgjørelsen før han la seg for kvelden. Briten understreker at også han selv ville anket.

27-åringen ønsker nå Ingebrigtsen lykke til i finalen.

– Men til alle nordmenn: Jeg visste ikke at jeg kunne motta så mange hatefulle meldinger på så kort tid. Elsker dere alle, skriver Butchart.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Butchart uten hell. Briten skriver ikke hvor han har fått meldingene, men det er blant annet norske brukere som har kommentert under noen av hans siste innlegg.

– Nå vet vi at du er en feig taper, skriver en.

– Feiging! Du har ingenting å gjøre i en finale! skriver en annen.

Flere norske brukere gir også Butchart støtte og beklager at han har fått hatefulle meldinger.

SE SITUASJONEN: Her løper Jakob Ingebrigtsen tre steg innenfor listen på 5000 meter-forsøket.

Fortsatt forvirring

Den norske leiren opplyste tidlig at det var Storbritannia som leverte protesten mot Ingebrigtsen, men britene selv benekter å ha protestert.

IAAF har senere bekreftet at Storbritannia protesterte, og det britiske friidrettsforbundet har ikke besvart NRKs henvendelser etter dette fredag kveld eller lørdag morgen.

– Jeg kan bekrefte at det var en muntlig protest fra GBR (Storbritannia), som ba om at videoen på sett på en gang ting. Som dere vet ble Ingebrigtsen gjeninnsatt på Norges anke, sier IAAFs kommunikasjonssjef Nicole Jeffery, uten å svare på hvem eller hvordan dette foregikk.

Våknet til kontrabeskjed

Butchart beskriver kvelden og natten som «bisarr».

– Jeg har aldri opplevd en følelse etter løp som dette, åpner Butchart på Instagram.

– Jeg var ganske opprørt da det ble bekreftet at jeg ikke skulle i finalen. Fem minutter senere hørte jeg via Twitter at Jakob Ingebrigtsen hadde tråkket på innsiden og var muligens diskvalifisert. Jeg sa ingenting og lot IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet) gjøre jobben sin, forteller løperen.

Butchart forteller at han fortsatte å jogge ned og restitutere seg da anken ble behandlet.

30 minutter senere, da han kom til hotellet, fikk han bekreftelsen på at Ingebrigtsen var diskvalifisert.

– Jeg var inne (i finalen)! Jeg hadde en liten «q» (qualified, kvalifisert, journ. anm.) ved siden av navnet mitt. Jeg gjorde ferdig restitusjonen og gikk og la meg, skriver Butchart.

Det endelige utfallet nådde ham imidlertid ikke før lørdag morgen.