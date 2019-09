Norge refser protesten – men britene benekter å ha lagt den inn

Først trodde Team Ingebrigtsen og Norge at de var trygge, så fikk de beskjed om at det var lagt inn protest fra Storbritannia og at Jakob Ingebrigtsen var disket på 5000-meteren, før de fikk anken godkjent og plassen tilbake.

Og den norske leiren var alt annet enn fornøyd med britenes protest da de møtte den norske pressen i Doha like etter at de hadde fått gladnyheten.

SJEF: Erlend Slokvik, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, her i Doha etter at det ble klart at Jakob Ingebrigtsen får løpe 5000-meterfinalen. Foto: NTB Scanpix

– Jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier, men briten var ikke hindret på noen som helst måte. Britene protesterer bare for å få med sin egen løper. Jeg håper virkelig ikke at Norge kunne gjort det samme. Dette er litt dårlig, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund (NFIF), Erlend Slokvik, til NRK.

Dette var også det store temaet da Team Ingebrigtsen og representanter fra friidrettsforbundet ventet i lang tid på gangen, mens jury nummer to diskuterte saken.

– Jeg er blitt bedt om å ta dette opp med britene, forteller Slokvik.

Nekter for protest

Men på spørsmål fra NRK om protestforsøket, svarer det britiske friidrettsforbundet at det ikke var dem.

– Vi leverte ikke inn noen protest. Vi tror det må ha vært en banedommer. Jeg vet ikke om et annet land la inn en protest, men vi gjorde det ikke, forteller kommunikasjonssjef Liz Birchall etter å ha snakket med toppidrettssjefen Neil Black.

Norges friidrettsforbund forteller, via kommunikasjonsmedarbeider Knut Skeie Solberg, at de ble fortalt at det var Storbritannia som hadde lagt inn protesten og at det stod GBR (forkortelse for Storbritannia) på toppen av arket. Det ble også nevnt flere ganger under jurymøtet.

ÈN UT ÈN INN: Andrew Butchart og Jakob Ingebrigtsen tar hverandre i hånda etter forsøket i Doha. Foto: Lise Åserud

Hvis Jakob Ingebrigtsen ville blitt diskvalifisert var det Andrew Butchart som ville fått plassen. Likevel benekter britene å ha lagt inn protesten når NRK spør dem på nytt.

– Dette vet vi ikke noe om. Noen har åpenbart sagt det, og ryktene har spredt seg når andre har repetert dem, svarer Birchall.

Bekreftes av IAAF

Men Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bekrefter så overfor NRK at protesten kom fra Storbritannia.

– Jeg kan bekrefte at det var en muntlig protest fra GBR (Storbritannia), som ba om at videoen på sett på en gang ting. Som dere vet ble Ingebrigtsen gjeninnsatt på Norges anke, sier kommunikasjonssjef Nicole Jeffery, uten å svare på hvem eller hvordan dette foregikk.

Det britiske friidrettsforbundet har ikke besvart NRKs henvendelse etter dette.

Filip disket i 2016

Det er ikke første gang det blir et norsk-britisk friidrettsdrama. I august 2016, under OL i Rio i Brasil, brøytet Filip Ingebrigtsen seg vei i forsøket på 1500-meterkonkurransen. En engelskmann ved navn Charlie Grice ble dyttet – og protesten ble ikke overraskende tatt til følge av juryen den gangen.

Men i den norske leiren, ved daværende sportssjef Ronny Nilsen og Filip Ingebrigtsen, vakte protesten likevel reaksjoner. De mente Grice gjorde maksimalt ut av situasjonen og mente han overreagerte.

– Litt morsomt

Denne gangen ødela Ingebrigtsen overhodet ikke for noen brite. Juryen kom derimot frem til at alle steg utenfor streken kom av kontakt med konkurrenter (ingen britiske), og at ingen fordeler kom ut av dette.

Jakob Ingebrigtsen selv virket overraskende lite påvirket av alt kaoset fredag kveld. Da han kom ut og møtte pressen etter at avgjørelsen hadde gått i hans favør, var han klar på at han ikke hadde gjort noe ulovlig. Han mener han ikke kunne gjort noe annerledes.

Men også løperfenomenet hadde merket seg hvilken nasjon som protesterte på løpsopplegget hans.

– Det er litt løje (morsomt) at det er samme nasjon som hver gang både bestemmer og får folk inn i nye finaler, sier Jakob Ingebrigtsen, som deretter får spørsmål av et medie om det er noe spesielt de to nasjonene imellom:



– Jeg vet ikke om det er tilfeldig, men det er de samme folka, sier han.

Trigget minst én sønn

– Jeg vet om en som har sendt meg meldinger om at dette trigget han, sier trenerpappaen, og legger til følgende:

– Jeg skal ikke nevne navn, sier den kjente trenerpappaen, som kan slå seg på brystet i kveld vel vitende om at tre blad Ingebrigtsen stiller til start under VM-finalen mandag.