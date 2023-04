Med 3–0 å gå på fra hjemmekampen, var Manchester City store favoritter til avansement før returkampen mot Bayern München i mesterligaens kvartfinale onsdag kveld.

Da Erling Braut Haaland etter en vanskelig start på kampen satte inn 4–0 sammenlagt etter 57 minutter, var det ikke lenger tvil:

City møter Real Madrid til en heidundrende semifinale.

Haaland ble samtidig den spilleren i historien som har scoret 35 mesterligamål på færrest kamper. Dette var 22-åringens 27. kamp i turneringen. Ruud van Nistelrooy brukte 42 kamper på det samme, Kylian Mbappé 54, Lionel Messi 55 og Robert Lewandowski 66.

Han ble også den yngste til å score 35 mål i mesterligaen.

Se høydepunktene her:

Haaland brente første straffe

Fikk rødt for Haaland-felling – reddet av VAR

Innledningen bar preg av at det ene laget var desperat etter å score. Bayern München hadde rett og slett ikke noe annet alternativ enn å måke på, og etter 17 minutter burde Leroy Sané gitt hjemmelaget nytt håp alene med keeper.

SKJEBNETAKLING: Dayot Upamecanos takling på Erling Braut Haaland kvalifiserte for rødt kort, men Haaland viste seg å være i offside. Foto: LEONHARD SIMON / Reuters

Det gjorde han ikke, og to minutter senere var Erling Braut Haaland plutselig alene med keeper på den andre siden av banen.

Dayot Upamecano hadde ikke annet valg enn å meide ned Citys norske målmonster, og dommer Clément Turpin var raskt nede i lomma og fisket fram det røde kortet.

Men da VAR-dommerne tok en nærmere titt på situasjonen, viste det seg at Haaland var i offside før han ble felt. Dermed slapp Upamecano og Bayern unna med skrekken.

Misset straffe

Etter 37 minutter var Haaland igjen i hovedrollen. Da pekte nemlig dommeren på straffemerket – etter at ballen traff armen til nettopp Upamecano inne i Bayern-feltet. Denne gangen kom ikke VAR til unnsetning.

Nordmannen med 47 klubbscoringer så langt i sesongen steg fram for å sette nummer 48, samtidig som Leon Goretzka gjorde alt han kunne for å forstyrre forberedelsene.

HER GÅR DET GALT: Erling Braut Haaland klarte ikke å stokke beina riktig da han fikk sjansen til å punktere kvartfinalen fra straffemerket i første omgang. Foto: LEONHARD SIMON / Reuters

Det lyktes han kanskje med. For til stor frustrasjon for manager Pep Guardiola og alle andre med hjerte for Manchester City, blåste Haaland ballen over mål foran Bayern München-fansen – som ikke lot sjansen gå ifra seg til å håne den tidligere Dortmund-spissen fra tribunen.

– Det er øyeblikket som gir Bayern håp, fastslo TV2s ekspertkommentator Brede Hangeland etter at Haaland hadde misset sitt første straffespark i City-drakta.

Faktisk hadde han satt 15 straffer på rad før missen på Allianz Arena. Sist Haaland misset fra krittmerket, var for Borussia Dortmund mot Union Berlin 21. april 2021.

Rett før pause spilte Bayern seg til flere smellfeite målsjanser, men City red det av og tok med seg 3-0-ledelsen inn i garderoben etter tre av fire omganger i kvartfinalen.

Historisk mål

Bayern beholdt grepet etter hvilen, men etter 54 minutter skulle Haaland igjen få sjansen til å punktere kvartfinalen definitivt. Men relativt upresset klarte han ikke å få til et godt nok treff, og skuddet ble mat for Bayern-keeper Yann Sommer.

SEMIFINALEBRØLET: Da Erling Braut Haaland skjøt Manchester City opp i 4-0, var det grunn til å slippe jubelen løs. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Men Erling Braut Haaland er som kjent Erling Braut Haaland, og på det tredje forsøket satt den.

57 minutter var spilt da Bayern skaffet seg en ny megasjanse, men City avverget og slo langt. På midtstreken sto Haaland og nikket ballen ned til Kevin De Bruyne. Så vendte han opp, stormet mot Bayern-målet og fikk ballen servert fra sin vante hovmester. En enkel finte fikk Upamecano til å miste fotfestet.

Med favorittfoten, den venstre, klinket Haaland inn sitt 48. City-mål på 41 kamper denne sesongen, det tolvte i mesterligaen.

Det var spikeren i Bayern-kista, selv om Joshua Kimmich sørget for 1–1 i kampen og 4–1 sammenlagt fra straffemerket etter 83 minutter.

Nå venter altså Real Madrid i semifinalen for Manchester City. I den andre semifinalen møtes to lag fra samme by, Inter og Milan.