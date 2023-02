Millionene renner inn i norsk fotball: Knuste overgangsrekord på én måned

– Det er en anerkjennelse av norsk fotball, sier NRKs fotballekspert Åge Hareide.

Norsk fotball har aldri vært så innbringende som denne vinteren. Norsk Toppfotballs tall fra overgangsvinduet i januar viser at norsk fotball har solgt mannlige fotballspillere til utenlandske klubber for mer enn en halv milliard norske kroner.

Den gamle overgangsrekorden, satt for bare ett år siden, knuses. I 2023 har norske klubber solgt til utlandet for omtrent 150 millioner mer enn i løpet av hele 2022.

REKORDMANNEN: David Datro Fofana scoret 13 mål i Moldes gullsesong. Så ble han hentet av Chelsea til 130 millioner kroner. Med det ble han tidenes dyreste eksport fra Eliteserien. Foto: Marius Simensen / NTB

Stjerner, landslag og Europa

Landslagssjef Ståle Solbakken er på rundreise for å følge de norske landslagsspillerne når NRK ringer. Han gleder seg over at Norge får flere spillere i større ligaer. Det mener han er viktig for landslaget.

– Det er en anerkjennelse av norsk talentutvikling og det norske klubber har gjort. Og så er det flere ting som har ringvirkninger: Bodø/Glimt og Molde har vist seg frem i Europa, landslaget har gjort det ok og vi har to store profiler i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som fronter norsk fotball bra, sier han på telefon fra kystbyen San Sebastian.

Dag-Eilev Fagermo og hans Vålerenga har vært en bidragsyter til den innbringende vinteren. På det internasjonale overgangsvinduets siste dag dro Osame Sahraoui fra Vålerenga til nederlandske Heerenveen.

– Jeg er ikke bekymret for at de beste spillerne, og profilene, forsvinner, men det er viktig at man erstatter så man holder kvaliteten på produktet oppe, sier han når NRK møter ham på Ekeberg.

TAR FARVEL: Osame Sahraoui bytter ut Vålerenga med Heerenveen. Dag-Eilev Fagermo synes det er trist, men gleder seg over pengene som kommer inn i norsk fotball. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han trekker frem flere grunner til at norske klubber gjør det bedre på overgangsmarkedet.

– Det at vi har to nordmenn blant verdens beste spillere (Haaland og Ødegaard) er med på å skape mer oppmerksomhet rundt andre norske talenter. Norske klubber gjør det bra i Europa og vi har et landslag som gjør det bedre, sier Fagermo, og understreker:

– Summen av det er at det er lettere å selge, og enklere å få mer for spillerne.

De ti største overgangene fra norsk fotball i januar Ekspandér faktaboks David Datro Fofana fra Molde til Chelsea - 130 millioner kroner

Casper Tengstedt fra Rosenborg til Benfica - 120 millioner kroner

Joel Mvuka Bodø/Glimt til Lorient - 60 millioner kroner

Gift Emmanuel Orban fra Stabæk til Gent - 35 millioner kroner

Christos Zafeiris fra Haugesund til Slavia Praha - 30 millioner kroner

Daniel Karlsbakk fra Viking til Heerenveen - 27 millioner kroner

August Mikkelsen fra Tromsø til Hammarby -21 millioner kroner

Igoh Ogbu fra Lillestrøm til Slavia Praha - 20 millioner

Osame Sahraoui fra Vålerenga til Heerenveen - 18 millioner kroner

Johan Hove fra Strømsgodset til Groningen - 11 millioner kroner Kilde: Transfermarkt/TV 2

Den tidligere overgangsrekorden, satt i 2022, var på 355 millioner norske kroner.

Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, ser det som utelukkende positivt at han og andre norske klubber kan glise hele veien til banken. Han kunne fortelle om en hektisk «deadline day» da NRK møtte ham.

– Det er bra for norsk fotball at den har blitt attraktiv. Det betyr flere speidere og folk som ser på. Man mister kanskje noen profiler, men så kommer det nye. Og slik blir det bedre økonomi i klubbene. Alle klubber i Norge er selgende klubber, sier han.

VIKTIGE: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har storspilt for henholdsvis Arsenal og Manchester City. Ekspertene er enige om at det gjort norsk fotball godt. Foto: Lise Åserud / NTB

Pilen peker oppover

Jonsson trekker også frem Premier League-stjernene Haaland og Ødegaard, som begge dominerer for hver sin storklubb. Haaland er Premier Leagues toppscorer, mens Ødegaard er kaptein for serieleder Arsenal.

– Det høres banalt enkelt ut, men de har satt Norge på kartet, mener Jonsson.

Han peker også på det Bodø/Glimt og Molde har levert i europeiske turneringer de siste sesongene.

Førstnevnte tok seg helt til kvartfinalen i serieligaen i 2021/22-sesongen, og imponerte ved å rundspille klubber som Roma. Sesongen før viste også Molde seg frem, blant annet ved å ta seg til åttedelsfinalene i Europaligaen i 2020/21-sesongen.

– De som tidligere så til Sverige og Danmark for spillere, ser nå til Norge. Og det skal vi være glade for. Verdien på spillerne og ligaen vår går opp, sier Åge Hareide, som selv har lang fartstid fra norsk fotball.

Han har helt rett: Eliteseriens markedsverdi når det gjelder spillerstaller har økt. I 2022 anslo Norsk Toppfotball at verdien var på 150 millioner euro, tilsvarende 1,7 milliarder kroner etter dagens kurs.

Ifølge fotballdatabasen Transfermarkt er den nå over 1,9 milliarder kroner.

PILENE PEKER OPP: Markedsverdien på eliteserielagene blir høyere. Foto: Mark Tonkin / NRK

– Nå er det viktig å videreutvikle akademiene og sørge for at så mange som mulig kan spille fotball og ha tilgang til gode treningsforhold, mener Hareide, som påpeker at Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg, klubbene som har solgt for mest penger, får en åpenbar fordel.

Men dette vil jevne seg ut etter hvert når de med økonomiske muskler skal signere nye spillere. Da fordeles pengene rundt.

– Du får et økonomisk skille nå i starten, men det jobbes godt i norsk fotball og det gjør at du får frem talenter og spillere andre steder også, sier Hareide.

Knuser eget mål

Den svært innbringende januarmåneden har ført til at jubelen står i taket hos Norsk Toppfotball. Nå er man på god vei til å knuse målet man har satt seg om å selge spillere for én milliard kroner innen 2028.

– Jeg er ganske sikker på at den gode trenden fortsetter, sier en fornøyd Kenneth Wilsgård i Norsk Toppfotball til NRK.

– Eliteserien ønsker å være en selgende liga. Når andre drar kan nye profiler vokse frem og unge, spennende spiller kommer opp. Og det er bare positivt, legger han til.

TIL BENFICA: Casper Tengstedt ble solgt fra Rosenborg til Benfica i januarvinduet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han krediterer klubbene og systematisk jobbing over tid for overgangsboomen.

– I Norge har det vært et nasjonalt utviklingsarbeid som aldri har vært bedre. Og nå får man bedre økonomi som er bra på kort sikt, man får investert videre i den norske modellen og kan fortsette den gode utviklingen.

Selv om Sahraoui (Heerenveen), David Datro Fofana (Chelsea), Casper Tengstedt (Benfica) og Johan Hove (Groningen) har forlatt de norske gress- og kunstgressbanene er Dag-Eilev Fagermo ikke i tvil:

– Eliteserien har nok aldri vært bedre enn den er nå.