Han har nå overgått Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé. Ruud van Nistelrooy. Han har spilt Premier League-fotball siden august 2022. Og Erling Braut Haaland fortsetter å smadre rekorder.

Søndag var det Wolverhampton som fikk unngjelde. Etter 40 minutters spill steg Haaland til værs og møtte et perfekt Kevin De Bruyne-innlegg. Wolverhampton-stopper Nathan Collins ble knust i lufta, og Haaland nikket enkelt inn 1–0.

– Du kan stoppe ham tre-fire ganger, men han skaper alltid sjanser for seg selv. Du kan ikke stoppe ham én mot én, man må forsvare seg mot ham som et lag, som en enhet, sier Collins, som tapte duellen på 1-0-scoringen, til Viaplay.

Men han var langt fra ferdig.

Hat trick nummer fire

Samme mann la på til 2–0 fra straffemerket like etter pause, og bare noen minutter senere fullbyrdet han hat tricket etter en grov feil i Wolves-forsvaret. Riyad Mahrez trillet ballen uselvisk til Haaland som enkelt bredsidet inn 3–0.

– Han bare fortsetter å score. Man ser kvalitetene hans og jeg er veldig glad på hans vegne, sier Manchester City-forsvarer John Stones til Sky Sports etter kampen.

Med tre nye mål på kontoen ble Haaland byttet ut til stående applaus fra hjemmefansen etter en times spill. Nordmannen står nå med 25 mål på 19 ligakamper.

– Han straffer deg så hardt. Han lar ikke noen muligheter gå fra seg. Han er dødelig i boksen. En enestående fotballspiller, sier tidligere England-spiller Stephen Warnock på BBCs radiosending.

Dette var Haalands fjerde hat trick i ligaen denne sesongen. Han er «bare» ett hat trick unna å tangere mannen som har gjort det flest ganger i løpet av en sesong: Alan Shearer i 1995/96-sesongen.

Det tok Haaland 19 kamper å score sitt fjerde hat trick. Den raskeste til fire hat trick før det målt i antall kamper var tidligere Manchester United-spiss Ruud van Nistelrooy. Han brukte 65 (!) kamper.

Haaland nærmer seg også å bli Manchester Citys mestscorende spiller i løpet av en Premier League-sesong: Han er én scoring unna Sergio Agüeros 26 fulltreffere i 2014/15-sesongen.

TRE – FOR FJERDE GANG: Erling Braut Haaland scoret søndag sitt fjerde hat trick for sesongen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Beste på flere år

Nå har han ikke bare overgått toppscorerne i Premier League fra forrige sesong: Han er den mestscorende spilleren i Premier League siden 2017/18-sesongen.

I sin debutsesong. Og det er fortsatt januar.

Haaland har faktisk ene og alene scoret flere ligamål enn klubber som Chelsea (22), West Ham (17) og Everton (15).

Ikke siden Liverpool-stjernen Mohamed Salah hamret inn 32 mål i 2017/18-sesongen har Premier League sett en mer klinisk målscorer. Med 18 serierunder igjen av sesongen er det på ingen måte usannsynlig at Haaland overgår de 32 nettkjenningene.

FJORÅRETS TOPPSCORER: Mohamed Salah ble delt toppscorer forrige sesong sammen med Tottenhams Son Heung-min. Da endte de på 23 mål. Foto: CARL RECINE / Reuters

Alan Shearer er den med flest scoringer i løpet av én og samme sesong siden Premier League-oppstarten i 1992. I den nevnte 1994/95-sesongen scoret han 34 mål for Blackburn Rovers.

Haaland er nå ni scoringer unna å tangere den rekorden.

I faktaboksen under ser du toppscorerne fra de siste fem sesongene:

Mestscorende i Premier League de siste seks sesongene Ekspandér faktaboks 2017/18:Mohamed Salah - 32 mål

2018/19: Mohamed Salah - 22 mål

2019/20: Jamie Vardy - 23 mål

2020/21: Harry Kane - 23 mål

2021/22: Mohamed Salah og Son Heung-min - 23 mål

2022/23: Erling Braut Haaland - 25 mål (per 22.01.23)

– Det begynner å bli latterlig, skriver Gary Lineker på Twitter og sikter til Haalands elleville måltall denne sesongen.

Tar man med alle kamper Haaland har spilt for Manchester City denne sesongen har han scoret 31 mål på 26 kamper.

Det ble ingen flere scoringer etter at Haaland ble byttet ut, og Manchester City tok en komfortabel 3-0-seier. De legger dermed litt press på serieleder Arsenal før deres storkamp mot Manchester United kl. 17.30.

Haaland & co. er nå bare to poeng bak, men Arsenal har to kamper mindre spilt.

Oppgjøret mellom Arsenal og Manchester United, med Martin Ødegaard fra start, kan du følge i NRKs resultatservice.