Norsk rytter involvert i dramatisk massevelt: – Du blir redd

Etter omtrent 24 kilometer igjen til mål, skjedde den verste av de alle. På en åpen strekke, startet masseveltinga da en av rytterne kjørte i grøfta og fløy av sykkelen.

Det fikk følger for resten av det samlede feltet.

Først veltet ei, og dro med seg flere i fallet. Alt skjedde veldig fort, og det fikk ikke rytteren som kom bak med seg. Hun kom i særdeles høy fart, krasjet i rytterne som lå på bakken og landet hardt på ryggen.

Uno X-rytter Mie Ottestad havnet midt i dramaet.

– Jeg kjørte blant annet over en sykkel, og skiva mi ble helt skeiv. Det var litt skummelt. Du blir jo redd. Du hører jo karbonet som smeller i asfalten. Det er slik det er, men det er ikke gøy når folk velter, sier Ottestad til TV 2 etter etappen.

– Potensielt livsfarlig

Den lange rekken av massevelt startet allerede etter 29 kilometer fra mål. Da ramlet 5–6 ryttere i en sving. Det så ut til at det gikk bra med de fleste.

Det var ikke lenge etter denne veltinga, at TV-seerne ble vitne til det nevnte krasjet.

Ekspertene hos TV 2 kunne ikke tro hva de nettopp var vitne til.

– Det er absurde bilder akkurat nå. Det er noe av det verste jeg har sett på en stund. Det kan potensielt være livsfarlig, sa TV 2s kommentator Magnus Aarre da masseveltinga oppstod.

Ekspert Magnus Drivenes stusser over vurderinga til rytteren som kom i høy hastighet bak veltet.

– Det er litt sløvt av hun som kommer i høy fart der. Det ødelegger rittet til en av forhåndsfavorittene, som blir truffet av henne. Det synes jeg var sløvt å ikke bremse der, sier Drivenes til NRK.

Kort tid seinere oppstod en ny velt. Den gangen var det rundt ti ryttere som veltet. Og like før målgang, havnet en rytter til i bakken.

Mye sidevind

Norske Anne Dorte Ysland og Mie Bjørdal Ottestad holdt seg på sykkelen gjennom etappen, selv om Ottestad fikk store problemer med sykkelen etter å ha navigert seg over en annen sin sykkel.

– Hjulet stoppet helt opp, så det ble tøft på slutten. Det var ganske brutalt, men jeg tryna ikke, da. Så det er bra, sier Ottestad til NRK.

Duoen endte som nummer 28 og 50.

Drivenes forklarer at de mange veltene er et resultat av et nervøst felt, og at det var nervøst på grunn av all sidevinden som var på etappen.

– Det var ganske smale og hektiske veier de kjørte på, sier han.

Det samme peker Ottestad på.

– Det var en god del sidevindspartier, også roet det seg litt ned. Og da vi nærmet oss runden ble det egentlig bare helt kaos. Det ble massevelt og teambiler inn i feltet, sier hun.

– Artig dag

Sidevindspartiene gjør at feltet ofte blir lagt på en strek, og man kjører en type vifte, før feltet splittes litt utover, forklarer Ottestad.

– Så folk var litt nervøse for det. Også er det vel bare det at touren er ganske stor, så folk er generelt litt nervøse, utdyper hun.

Selv om det var mange krasjer, storkoste duoen seg.

– Heldigvis fikk jeg ikke med meg så veldig mange velt. Når vi kom inn på de seksjonene med mye sidevind, var det bare å holde fokus. Men herlighet, for en artig dag. Jeg storkoste meg, sier Ysland til TV 2.

Nederlandske Marianne Vos vant etappen.

– Jeg vi visste at vi måtte være fokusert, da vinden spilte en stor rolle. Jeg forventet ikke at vi ville rykke ifra og bli der. Å vinne i dag er virkelig vakkert, sier Vos til arrangørene.