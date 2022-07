Mener dette skapte årets Tour-høydepunkt: – Det er øyeblikket for meg

Danske Jonas Vingegaard har bare sjarmøretappen igjen søndag kveld, før han offisielt blir kåret til sammenlagtvinner av årets Tour de France.

Når NRK ber kommentator Ole Kristian Stoltenberg oppsummere årets store sykkelritt, er han hyggelig overrasket over at det nettopp er Vingegaard som tar seieren.

– Jeg holdt Pogacar som største favoritt mot Roglic. Men samtidig, så ble han nummer to i 2021 og har blitt bedre, sier Stoltenberg.

FULGT TOUREN TETT: Ole Kristian Stoltenberg har kommentert årets Tour de France på NRK Sport radio. Foto: NRK

Spesielt én hendelse har brent seg fast hos kommentatoren. Det var da Vingegaard ventet på Pogacar etter at han falt i den attende etappen ned fra Col de Spandelles.

– Det er øyeblikket for meg, sier han.

– Veldig fin gest

Sloveneren kom skjevt ut av en sving, og havnet i grøfta. Det skjedde omtrent samtidig som Vingegaard passerte Pogacar. Like etter hendelsen viste TV-bildene at Vingegaard stoppet opp, så bak seg, og ventet på at Pogacar kom seg tilbake på sykkelen.

Så tok de hverandre i hendene.

Det synes Stoltenberg var vakkert å se, at de to beste rytterne behandlet hverandre med respekt.

– Vi elsker når de kjemper hardt og behandler hverandre verdig. Det hadde ikke vært så gøy å vinne uten Pogacar. De var viktige for hverandre, og jeg synes det var en veldig fin gest, sier han.

TAKKER: Tadej Pogacar tok Vingegaard i hånden som takk for at han ventet. Så lå han seg i tet. Foto: Bilder med tillatelse fra TV 2

Stoltenberg fortsetter:

– Det er som i boksing. Du behøver ikke denge løs når den andre ligger nede, du slår ikke før han står opp. Jeg tror Pogacar hadde gjort det samme. All ære til de to. Jeg tipper vi får flere dueller med dem.

Her kan du se øyeblikket:

Naturlig å gjøre

Selv mener Jonas Vingegaard at det var det eneste riktige å gjøre, selv om de er konkurrenter.

– Han misset litt på svingen, og klarte ikke helt å komme tilbake på veien da sykkelen hans styrte ut. Det var naturlig for meg å vente på ham, sa Vingegaard da.

VENNSKAPELIG: Pogacar og Vingegaard. Foto: Thibault Camus / AP

Pogacar har ikke annet enn lovord mot mannen som røvet ham sammenlagtseieren.

– Han er en kjempehyggelig fyr og en veldig tøff konkurrent. Jeg er glad for at en bedre mann slo meg, og det gir meg motivasjon til neste år, sa Pogacar.

Kommentator Stoltenberg mener ungguttene har endret årets tour til det bedre.

– Jeg synes de skiller seg ut. De har satt et ungdommelig preg på touren som vi ikke har hatt de siste årene. De sykler på offensiv og deilig måte, der det tidligere har vært mer kontrollert.

Forbløffet

Kommentator Stoltenberg mener sammenlagtseieren til Vingegaard står pent i stil til måten han kommer til å huske årets Tour de France.

Nettopp ved å si: «Danmark».

– Det er sjelden jeg har blitt så revet med. Både på grunn av den elleville starten i København, og på grunn av Jonas Vingegaard. Han er sabla god, men jeg ble også revet med av stemningen i Danmark da de fikk han i gult, og vinner Tour de France.

– Hvor stor er prestasjonen?

– Det må være en av Danmarks største idrettsprestasjoner sammen med EM-gullet i 1992. Danskene har mye bra, men på interesse og prestasjon må Vingegaards seier være på høyde med det danskene gjorde sommeren 1992, sier han.

Kommentatoren er imponert av rytterens ekstreme fysiske kvaliteter, og konstaterer at han er en komplett sammenlagtrytter.

– Han sykler veldig riktig, og angriper når det passer. Han er et fysisk unikum. Jeg er meget imponert.