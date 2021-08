Messi debuterte for PSG – erstattet Neymar

Etter overgangen til Paris Saint-Germain er det dette folk har ventet på.

For aller første gang gikk Lionel Messi inn på banen for å spille en klubbkamp for noen andre enn Barcelona. I det historiske øyeblikket erstattet han ingen ringere enn sin tidligere lagkamerat Neymar.

HISTORISK: Her blir Messi byttet inn. Denne gangen som nummer 30. Foto: Franck Fife / AFP

De to ga hverandre en god klem før argentineren gikk ut på banen.

Kun 6000 billetter var solgt til kampen mellom Reims og Paris Saint-Germain før Messi hadde signert for hovedstadsklubben. Etter at det ble et faktum ble stadion fylt opp og utsolgt med over 20 000 tilskuere.

Messi måtte i sommer forlate Barcelona etter 21 år. Nå har han fått draktnummer 30 i PSG, ettersom Neymar er innehaver av Messis sedvanlige nummer – 10.

Likevel er ikke draktnummer 30 helt tilfeldig. Det var nemlig Messis første draktnummer i Barcelona.

Dobbelt Mbappé

Uten de største involveringene fra den argentinske debutanten. så ble det seier til PSG. Og det takket være Kylian Mbappé.

22-åringen fant nettmaskene allerede etter 16 minutter, etter å ha blitt servert av Ángel Di Maria. Den andre scoringen kom like etter timen. Achraf Hakimi kom på høyre side og sendte ballen på tvers til Mbappé, som deretter satte inn sitt andre for dagen.

STJERNER: Selv om Mbappé scoret to var det Messi som stjal oppmerksomheten denne søndagskvelden. Foto: Franck Fife / AFP

PSG har nå vunnet alle sine fire første kamper denne sesongen.

Men flere spekulerer i om dette kan være første og siste gangen Messi og Mbappé spiller sammen.

Den franske unggutten er ettertraktet på overgangsmarkedet, og ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano er det kun Real Madrid som skal være aktuelt for Mbappé. Men PSG-treneren sier ikke noe annet enn at han blir værende i Paris.

– Kylian Mbappé er vår spiller. Du vet, fotballen er full av rykter. Presidenten og sportssjefen vår har vært tydelige om at han er med oss. Jeg er veldig fornøyd. Han er en av de viktigste spillerne i verden, sa Mauricio Pochettino til Prime Video Sport France etter kampen.