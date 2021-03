Mens Bø har funnet et «hemmelig ord» – føler lillebroren at ingenting fungerer

Med startnummer to og to fulle hus gikk Tarjei Bø en supersprint. Men det var hverken lillebror eller andre norske som skulle ødelegge drømmen om to strake seire. I stedet var det franske Quentin Fillon Maillet som var raskere både i sporet og på standplass, og tok seieren i Nové Město.

– Det føltes som et seiersløp, og jeg håpet det skulle holde, men det er alltid en franskmann. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å være fornøyd, for jeg får ut det maksimale i dag, sier Bø til SVTs reporter i Tsjekkia.

VM ble en skuffelse, men at det ble seier på jaktstarten forrige helg, og en andreplass nå, føler han ikke er helt tilfeldig.

– Denne idretten går så opp og ned. Det handler mest å holde oppe godt humør. VM var skuffende og da blir man revansjesugen. Det var ikke så mange som jobbet like bra som meg uka etter VM tror jeg, og viljestyrken har gjort at jeg har kjempet meg tilbake i toppen.

TILBAKE: Tarjei Bø ble nummer fem på forrige helgs sprint, men slo tilbake med seier på jaktstarten. Foto: Lubos Pavlicek / AP

– Hemmelig ord

Det han spesielt glad over å kjempe ned den siste blinken. Noe han ikke lyktes med på forrige sprint.

– Jeg har funnet et hemmelig ord som jeg sier til meg selv på slutten av serien. Det er ikke ofte man klarer å stoppe opp og hente deg inn, men når du mestrer det da føler du deg litt konge. I dag var jeg litt stolt over at jeg klarte det, forklarer Bø, uten å utdype.

Bø skyter fullt hus Du trenger javascript for å se video.

Ola Lunde roste Bø for begge seriene. Det regnet 32-åringen også med at ville skje.

– Vi vet at Ola Lunde liker godt når vi tar opp og treffer. Jeg håper jeg er som en svigersønn for Ola i dag, sier han og flirer.

Føler seg usikker

En som ikke var like fornøyd, var Johannes Thingnes Bø. Med to bom på liggende, hjalp det ikke med den raskeste langrennstiden. Det holdt bare til en niendeplass.

– Jeg gjør mitt beste, men ingenting fungerer om dagen. Da kan det bli fem treff og det kan bli tre. Det er bare kjedelig. Liggende skal jo være så lett. Jeg misunner 90 prosent av resten av feltet som alltid skyter fem treff på liggende, sier han.

Thingnes Bø bommer to ganger Du trenger javascript for å se video.

– Det er tungt om dagen, når jeg er så usikker før skyting, og du smeller på et par bom tidlig og løpet er kjørt, legger Thingnes Bø til.

Før VM skiftet han ut stokket på geværet. Treneren kalte ham modig, og 27-åringen har ikke trodd at det er grunnen til problemene på standplass.

– Nå har det gått så lang tid at man ser et mønster og gjennomsnitt som ikke er godt nok. I starten tenkte jeg at vi trengte flere løp for å finne ut om det var bra eller dårlig. Jeg har alltid hatt en god følelse, men jeg begynner å lure litt nå. Det er noe som må gjøres på liggende, erkjenner han.

Nervepirrende kamp

Sturla Holm Lægreid ble nest beste nordmann med en femteplass. Han gikk dermed forbi Thingnes Bø i den intense kampen om verdenscupseieren sammenlagt.

– Det er fryktelig for oss begge. Sturla har alt å vinne, som litt underdog, og jeg føler jeg har alt å vinne fordi jeg skyter så ustabilt som jeg gjør. Begge tenker på det hele tiden. Det er nervepirrende. Heldigvis er vi gode venner og uansett hva som skjer, så er det en rettferdig vinner, sier Thingnes Bø.

At Johannes Dale og Sebastian Samuelsson mot slutten sneik seg inn mellom dem to, ga Lægreid hjelp.

– Det er en tøff kamp. Vi spøker om det i laget, men vi er gode venner fortsatt, så det er vennskapelig, sier 24-åringen.