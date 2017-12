Menn mot gutter - Liverpool var i scoringshumør

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liverpool ble med sin seier i kveld det femte engelske laget i sluttspillet i mesterligaen. Det har aldri skjedd før. Liverpool har heller ikke vært i sluttspillet siden 2008/2009-sesongen.

Phillipe Coutinho i storform

Jürgen Klopp sine menn hadde virkelig bestemt seg i dag, anført av Phillipe Coutinho lot de sjelden det russiske laget gjøre noe med ballen. Det var en nytelse å se den lekne brasilianeren spille fotball med fantastiske flikker, finter, pasninger og mål.

– Det var en god kamp. Laget spilte veldig bra, men vi må jobbe hardt fremover, sier Coutinho til Viasat.

Det første målet hans kom helt i starten av kampen da Mohamed Salah ble løpt ned av Georgiy Dzhikiya og skaffet straffe for hjemmelaget. Coutinho sendte keeperen feil vei og sørget for en glimrende start på kampen for det engelske laget.

Ti minutter senere dyttet Roberto Firmino ballen til en godt plassert Coutinho, som satt ballen iskaldt i mål. Like etter scoret Firmino selv da han var våken på en retur fra Spartak Moskva sin keeper.

Alberto Moreno måtte gi seg rett foran pause med ankelproblemer. Han ble erstattet av James Milner.

KJEMPEKAMP: Angrepet til Liverpool strålte i dag. Foto: Paul Ellis / AFP

Sadio Mané med kjempescoring

Den andre omgangen startet som den første, med festfotball fra Liverpool, James Milner la ballen inn fra venstre og fant en ledig Sadio Mané som takket og bukket og satt ballen knallhardt i mål på hel volley, en vakker scoring.

– Spillerne ga alt i dag, det er gøy å spille med så gode lagkamerater, sier Mané etter kampen.

Rett etter Scoret Coutinho sitt siste mål for kampen. Etter fint kombinasjonsspill av Liverpool scoret han via en forsvarsspiller. Liverpool ga seg ikke før Sadio Mané og Mohamed Salah hadde gitt Liverpool 7–0.

Jürgen Klopp synes det ble et rettferdig resultat.

– Vi tok det vi fortjente. Coutinho har fantastiske egenskaper, sier han.

Den tidligere forsvarskjempen til Liverpool, Jamie Carragher, er imponert over laget

– Det er veldig viktig for Liverpool å komme til sluttspillet. Kanskje de kan klare å komme helt til finalen? Sier han til Viasat.