Her er han historisk – igjen

Før kampen onsdag lå Cristiano Ronaldo an til nok en ny rekord. Først og fremst: Ingen har like mange scoringer som Ronaldo i mesterligaen. Nå står madeiraneren med 114 mål totalt, et hav foran Barcelonas Lionel Messi. Det var den ene rekorden, og den strekker Ronaldo hver gang han entrer banen.

Men nå har han satt en ny rekord – for ingen andre har noensinne scoret i alle gruppespillkampene.

Før det var gått tolv minutter onsdag hadde han rukket å sette opp ett mål og scoret et selv. Det første et resultat av en fantastisk fotballforståelse, det andre som resultat av en fantastisk fot.

Etter åtte minutter hadde han nemlig pirket gjennom til Isco, som trillet ut til en umarkert Mayoral. Dortmunds forsvarer Marc Bartra fikk det tøft denne kvelden, for etter 12 minutter kom han for seint opp i press, og Ronaldo fikk uforstyrret curlet ballen opp i det lengste krysset bak en sjanseløs Roman Bürki.

Aubameyang ganger to

Det var en blytung start på kvelden for Dortmund, som nå har tapt åtte mesterligakamper på rad, men det skulle lysne etter hvert, for tyskerne har Pierre-Emerick Aubameyang.

Han har scoret 17 ganger på 19 kamper i den hjemlige serien, og markedsverdien på ghaneseren ble neppe lavere etter kvelden i Madrid.

Da det så som mørkest ut, på 2-0, der Reals keeper til alt overmål dristet seg ut på dribleraid, fikk tyskerne endelig noe å juble for. Først etter 43 minutter, da Marcel Schmelzer fikk gå helt alene og sikte innleggsfoten inn på Aubameyangs pannebrask.

Så etter 48 minutter, etter et nydelig innspill fra Sahin. Ghaneseren fikk to sjanser, fikk retur på den første, og chippet iskaldt på den andre. 2–2. Men det holdt bare nesten, for Madrid-laget satte opp farten utover i andreomgangen, og Dortmund hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Annullert Ronaldo-mål

Det holdt i litt over en halvtime. Da hadde Real hatt om lag ti større og mindre sjanser, og Ronaldo hadde hatt ballen i mål igjen, men var blitt avblåst for offside. Etter 81 minutter var det slutt på flaksen. Da fikk Lucas Vázquez en litt rar treff på ballen på 16 meter etter ping pong i feltet. Men ballen gikk inn, trillet inn ved stolperota.

3–2 holdt seg ut kampen.

Obs! Aubameyang lenkes til Liverpool. Spissen har vært målgarantist for Dortmund, men har ifølge ryktene mistrivdes i Bundesligaklubben det siste året. Han er blitt suspendert av klubben to ganger det siste året av disiplinære årsaker, og han har lenge ønsket seg vekk.

Han er blitt nevnt som en mulig erstatter for Daniel Sturridge i Merseysideklubben. Sistnevnte har vært forfulgt av skader, og kan være på vei til Milan og Serie A.