Mener dette gullet har vært som et spøkelse hengende over Haga

Fall av etter god opning

Viktor Hovland opna med fire birdiar (eitt slag under par) på dei ni første hola i golfturneringa i California torsdag kveld. Etterpå gjekk det dårlegare, og han enda dagen på 48.-plass med to slag under par.

Kristoffer Ventura er nummer 88 etter første dag. Han er på par etter ein runde som svinga frå to dobbelgogyear (to slag over par) til eagle (to under).

Amerikanske Patrick Reed og svenske Alex Norén deler leiinga med åtte slag under par.