Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– At jeg skulle klare å vinne i dag hadde jeg aldri sett for meg. Det topper alt jeg har gjort før, sa en strålende fornøyd gullvinner til NRK etter rennet.

Før start konsentrerte ekspertene seg om storfavorittene Marit Bjørgen og Charlotte Kalla, men det var en 26-åring fra Åsen idrettslag som suste raskest gjennom løypene i Pyeongchang.

– Jeg forventet et tett race. Kanskje var det derfor jeg klarte å gå så fort på slutten, for jeg var livredd for at Charlotte skulle ta det.

For de siste kilometerne bare økte Haga et allerede solid forsprang til konkurrentene.

– Ragnhild Haga har levert sitt livs løp, konkluderte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Weng håper på gulltårer

– Hun er suveren. Helt overlegen, sa Heidi Weng om den sensasjonelle gullvinneren.

Nå håper Weng at det vil komme gulltårer fra 26-åringen som går sitt første OL.

– Når hun står på seremonien bør hun begynne å gråte, for da kommer jeg også til å gråte.

Enn så lenge er sjokket så stort at gledestårene ikke presset seg på hos Haga.

– Det kan jo være når jeg skjønner det på pallen med gullmedaljen rundt halsen. Det kan være jeg trenger noen dager på meg også, sier Haga om utfordringen fra lagvenninnen.

Gullgarantisten kronprins Haakon

På tribuneplass var det også storstilt besøk. Kronprins Haakon, som også fikk med seg Aksel Lund Svindals gullmedalje tidligere på dagen, var på plass for å gratulere gulljenta.

– Det er helt fantastisk. At Ragnhild klarer å gå så fort her nå var kjempegøy, sa kronprinsen til NRK.

Etter 8,4 kilometer var Haga smått utrolige 31,2 sekunder foran skidronningen Marit Bjørgen. Like bak kom Charlotte Kalla, men også hun måtte gi tapt for Åsen-løperen. Hele 12 sekunder var hun foran den store favoritten.

– Det var ingenting å gjøre med Ragnhild. Du verden hvor sterk hun var, sa Charlotte Kalla til NRK om gullvinneren.

I mål var Haga hele 20,3 sekunder foran sølvmedaljevinner Charlotte Kalla.

GRATULERER: Kronprins Haakon gratulerer Ragnhild Haga med gullmedaljen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Andre seier i karrieren

Ragnhild Haga har for alvor slått igjennom denne sesongen. I Ruka tok hun sin første verdenscupseier da hun fikk bestetid på 10-kilometer jaktstart.

– Ragnhild Haga har tatt steget opp denne sesongen og har to andreplasser fra denne distansen tidligere, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Etter løpet var også sølvvinner Charlotte Kalla full av lovord om dagens raskeste.

– Det er så velfortjent. Hun har vært på pallen flere ganger, og jeg visste at hun kom til å bli en vanskelig motstander å slå.

Bjørgen tok delt bronse

Også bak Haga og Kalla ble det dramatikk. Da finske Krista Pärmäkoski kom i mål var det til helt identisk tid som Marit Bjørgen. Dermed delte de to bronsemedaljen.

– Jeg er veldig glad for bronse i dag. Jeg trodde podiet forsvant fra meg. Det ble et sliteløp for min del, sa Bjørgen til NRK etter rennet.

Bronsen er Bjørgens tolvte olympiske medalje. Det er en medalje mindre enn tidenes vinterolympier Ole Einar Bjørndalen.