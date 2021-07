Kaos før EM-finalen – supportere uten billett skal ha forsøkt å innta Wembley

En rekke supportere uten billett skal ha lyktes med å komme seg forbi sperringene og innta tribunen før EM-finalen mellom England og Italia søndag kveld.

– Dette er mer enn en vits nå. Det er barn og familier som blir skremt, deres livs høydepunkt blir ødelagt. Ta grep, for dette vil eskalere. Vaktene har ingen sjanse, skriver Daily Mail-journalist Dominic King på Twitter.

De første rapportene om supporterkaos tikket inn i god tid før kampstart. Men The Independent-reporter Melissa Reddy rapporterer om uhyggelig stemning også etter at finalen var i gang.

– En jevn strøm av billettløse fans stormet fremdeles inn på tribunene da det første målet ble scoret. Gangene er så fulle, trappene sperret og området som er ment for funksjonshemmede foran pressetribunen er fullstappet. Betalende supportere trygler hjelpeløse vakter om å få dem vekk. Unger er redde, setene stjålet. Ikke trygt, skriver hun på Twitter.

Det var folksomt på Wembley søndag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / AFP

– Presset seg forbi vakter og politi

NRK er på plass på Wembley med reporter Malin Jørnholt. Hun observerte også en del av kaoset.

– Vi så et titalls mennesker som klarte å presse seg forbi vakter og politi, og løpe opp trappene inn til stadion. Om de kom seg helt inn vet jeg ikke, men vaktene måtte til slutt bare gi opp og prøve å sørge for at færrest mulig kom forbi, sier Jørnholt fra den engelske nasjonalarenaen.

Den første stormingen skal ha sett slik ut:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Daily Telegraphs fotballsjef Sam Wallace er på Wembley. Rett etter kampstart 21.00 la han ut denne meldingen:

– Det er helt klart flere mennesker der jeg er enn det er seter. Og fortsatt jevn flyt fra inngangene. Noen av trappene er allerede fulle, vaktene er perplekse. Dette er vanligvis en stadion som fungerer bra, ikke i dag, skriver han.

Fotobyrået AFP har også publisert bilder av det de beskriver som fans som skal ha kommet seg helt inn på en del av tribunen, på et område hvor familie og venner av det engelske laget skal sitte.

Foto: CARL RECINE / AFP

– Mangelen på sikkerhet er utrolig

Reuters-journalist Richard Martin fikk selv se kaoset på nært hold.

– Mangelen på sikkerhet på Wembley er utrolig. Supportere dundret nettopp gjennom en inngang ment for handikappede (D11) da den åpnet, og det har ikke vært noen billettsjekker ved portene, skriver han på Twitter.

Flere beskriver scener hvor opp mot hundre personer skal ha løpt inn på arenaen, forbi de første sikkerhetsvaktene, og opp trappene for å komme seg inn.

Videobilder ESPN har publisert viser med tydelighet at aggressive supportere kjemper seg gjennom sperringene på Wembley.

New York Times’ fotballsjef Rory Smith rapporterer om scener på innsiden av Wembley der supportere med billett hjelper vakter med å fjerne folk som urettmessig opptar setene deres.

– Det er hundrevis som virker å ha kommet seg inn uten billett, skriver han på Twitter.

Også utenfor arenaen har det vært kaotisk og tidvis opphetet stemning blant de mange tusen supporterne som har oppholdt seg der i timene før kveldens EM-finale mellom Italia og England.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ben Rumsby i Daily Telegraph er på Wembley og mener det ikke er tvil om at mange supportere har brutt seg inn.

– Det kom en offisiell uttalelse fra Wembley om at folk uten billetter ikke kom inn på stadion. Men jeg har selv vært øyenvitne til at folk lykkes med å bryte seg forbi gjerdene (folk man må anta er uten billetter) og jeg har snakket med folk som sier at de var vitne til lignende hendelser, skriver Rumsby på Twitter.

Wembley bekrefter

BBC har søndag kveld vært i kontakt med en talsperson for Wembley-arrangementet rundt EM-finalen. Vedkommende, som ikke siteres med navn, sier følgende til den britiske rikskringkasteren:

– Vi håndterer en episode som oppsto ved den ytterste sikkerhetsbarrieren vår ved stadion, og får bistand fra politiet. Sikkerhetstiltak ble raskt iverksatt i de aktuelle områdene, og det var ingen brudd på sikkerheten som førte til at folk uten billett kom seg inn på stadion, sier Wembley-talsmannen.

Flere prominente engelske reportere har senere stilt seg undrende til den uttalelsen, og mener den står i strid med det de selv observerer på Englands nasjonalarena.

Midt i første omgang rykket en Wembley-talsmann ut og bekreftet at det faktisk hadde vært alvorligere enn de først ga inntrykk av.

– Det var et brudd på sikkerheten og en liten gruppe mennesker kom seg inn på stadion. Vi jobber nå tett med stadionvaktene og sikkerhetsfolkene for å fjerne disse menneskene. Alle på stadion uten billett blir umiddelbart kastet ut, sier talsmannen ifølge BBC.

Mange tusen fans har vært samlet rundt Wembley i hele dag, og også i gatene i London har mennesker oppholdt seg tett i tett.

Foto: Matt Dunham / AP

Foto: LEE SMITH / Reuters

