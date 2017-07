Mener NFF bommet – Semb varsler «kraftig evaluering»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Norge står med 0 poeng og gjør sitt desidert dårligste mesterskap noen gang. Én ting er at vi ikke går videre, men vi scorer ikke engang et mål. Jeg vil definitivt si at det er gjort et feil valg, fordi det har ikke fungert, sier Nordby etter EM-fiaskoen.

SKAL EVALUERES: Toppfotballsjef Nils Johan Semb. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter to tap var Norge nødt til å slå Danmark med minst tre mål, men hvittrøyene var ikke i nærheten: Danmark vant 1-0 og sendte Norge på hodet ut av EM.

Men det er ikke gruppefinalen som er problemet, ifølge Nordby. Eksperten mener landslagssjefen har gjort for mange endringer både før og underveis i mesterskapet.

Først og fremst den nye, ballbesittende filosofien, men også en rekke bytter av spillere.

– Han var sikkert veldig tydelig på det (filosofien) i forkant, og det har sikkert virket romantisk og drømmende og inspirerende. Men jeg er likevel usikker på om man bør ansette en trener som har en helt annen filosofi enn den som har bygd opp et landslag over mange år, sier Nordby.

– Her er det et lag som har måttet tilpasse seg ham, og ikke motsatt, og det tenker jeg er feil, sier eksperten, som peker på at Semb har det øverste ansvaret.

– Jævlig smertefullt

Martin Sjögren er tydelig skuffet når han møter NRK i pressesonen etter kampen. Svensken har ikke et klart svar på hva som har gått galt under mesterskapet.

På spørsmål om det er hans filosofi eller spillernes prestasjoner som er årsaken til fiaskoen, svarer treneren:

– Det handler om en helhet. Det er helt sikkert at vi kan vende og vri litt på måten vi spiller på, samtidig har vi jobbet med gruppa i seks måneder. Det er mange som er nye, sier Sjögren.

– Hadde du for mange spørsmål før mesterskapet?

– Vi har jobbet med mange av de samme spillerne over seks måneder. Jeg skal ikke si at det er dårlig tid, men det er ganske knapt for å skape noe nytt. Nå ble det jævlig smertefullt, men mitt oppdrag ligger i å skape noe for fremtiden, sier Sjögren.

Han er klar på at han ønsker å snu skuta med Norge.

– Min ambisjon er å bli, men det er ikke jeg som skal svare på det. Det er de som ansatte meg. Men jeg har kontrakt som strekker seg langt, og jeg er ansatt for å gjøre en forandring i det norske laget.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb, som altså er ansvarlig for trenerskiftet, peker på at det lå en langsiktighet i ansettelsen av Sjögren.

– Martin har en veldig god CV fra svensk fotball og veldig sterke referanser fra både svenske spillere, fotballforbundet og hele veien. Det er nytt for de også. De har kommet inn og skal lære en norsk spillergruppe å kjenne. Vi har sagt at det er en langsiktighet i ansettelsen og VM er det store målet, sier Semb.

Varsler evaluering

NRK trekker frem at NFF valgte Sjögrens nye filosofi, men Semb hadde ikke kalkulert med at det ville bety et svakere EM på kort sikt.

– Nei, vi tenkte ikke sånn i det hele tatt. Det har vært en balanse i å sette et godt forsvarsspill, sette et godt overgangsspill og tydelig grunnspill mot etablert forsvar. Det har vært jobbet etter en rød tråd, men utførselen har vært for dårlig, sier Semb.

– Da må man se seg selv kraftig i speilet og evaluere. Det er ting å bygge på, og jeg har fortsatt tro på at det kan bli et bra lag på sikt. Men vi må evaluere oss selv ganske kraftig.

På spørsmål om også hans jobb vil evalueres, svarer Semb:

– Ja, selvfølgelig må man evaluere seg selv også i forhold til de tingene. Men vi har tro på at dette konseptet blir bra. Vi har en trener med sterke meritter, og han er en veldig god trener. Men det er slik at man har forskjellig mannskap som fotballtrener avhengig av hvor man er hen. Man må jobbe for å få maksimalt ut av det mannskapet man har.