Mener Johaug er for gammel for friidrettssatsing

Om et par uker så fyller Therese Johaug 32 år. Torsdag løp hun 10.000 meter på 31.40,69 – en tid som er den fjerde beste i historien fra en norsk kvinne.

– Hun sprang som ei klokke. Det var morsomt å se. Hun kunne sikkert sprunget penere, men tiden var bra, roser Ingrid Kristiansen, som fortsatt har norgesrekorden på 30.13,74.

Langrennsstjernen hadde bare hatt fire løpeøkter på bane før Impossible Games, og flere har uttalt at de tror hun har enda mer inne.

HADDE KREFTER: Therese Johaug løp ifra lysharen på slutten og satte personlig rekord med 40 sekunder. Foto: Robert Rønning / NRK

– Jeg vet at jeg har en god kapasitet. Men jeg har litt å hente på det løpstekniske, erfaring med å springe på bane og felt, sier hun.

– Hun er en maskin. Hun har absolutt potensial til å i hvert fall ta steget opp i europatoppen hvis hun får spisset treningen litt mer, mener Sondre Nordstad Moen, som selv satt europarekord på 25.000 meter.

– For gammel

Med bedre løpsstil tror Kristiansen at Johaug fort kan løpe ett minutt raskere, men å skifte karriere nå tror løpedronningen derimot kunne blitt vanskelig.

– Det er jo aldri for sent, men i og med at hun har kjørt såpass tøff trening i mange år så tror jeg det er litt tøft å bytte til en ny idrett og begynne på nytt der. Så dessverre så tror jeg at hun er for gammel til å få ut det store potensialet sitt som løper, sier Kristiansen, som selv byttet fra langrenn til løping da hun var 24 år.

Moen er ikke helt enig.

– Jeg vet om kvinnelige utøvere på over 40 år som springer rundt 31 blank, så hun har 10 år på seg.

Johaug står fast ved at langrenn uansett er hennes idrett.

– Jeg er for gammel, rett og slett. Jeg har ingen ambisjon om å nå verdenstoppen i friidrett uansett. Jeg er så himla langt bak de beste der, og skal ikke prøve meg, forteller hun.

– VM kan være aktuelt

Men Johaugs tid var raskere enn vinnertiden i EM for to år siden. Den var godt innenfor det forrige VM-kravet, og hun var bare 15 sekunder bak OL-kravet.

GODT SAMARBEID: Trener Pål Gunnar Mikkelsplass trodde ikke Johaug skulle løpe så raskt som hun gjorde. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Johaug vurderte å delta i avlyste EM i Paris, og etter løpet ble det naturlig nok spørsmål om hun ser for seg andre friidrettskonkurranser fremover. Tokyo neste sommer anses som usannsynlig, men deretter følger VM i 2022 og sommer-OL i 2024.

– VM kan være aktuelt, selvfølgelig. Når du springer så bra er det på en måte moro å få den opplevelsen og være med på et sånt type arrangement, sier trener Pål Gunnar Mikkelsplass til NRK.

Johaug selv påpekte at løpet ikke var med tanke på VM, men ment som motivasjon i langrennssatsingen.

– Jeg tviler på at jeg springer i OL (i 2024), men det var gøy i dag.