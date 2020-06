Råsterk Johaug «rykket» fra lysharen – smadret sin personlige rekord og tok VM-kravet

Det er klart innenfor VM-kravet på 31 minutter og 50 sekunder. Ikke rart langrennsløperen – som de siste månedene enkelte treningsdager har byttet ut skog og terreng med tartandekk – var strålende fornøyd etter å ha løpt over målstreken etter 25 runder helt alene på løpebanen.

– Jeg hadde en veldig bra dag i dag. jeg som ikke har sprunget så mye før har nytte av lysharen, og det var det jeg bomma på på Hamar i fjor, sier Johaug til NRK.

– Jeg hadde en drøm om å prøve å ta det VM-kravet, men det var jo et halvt minutt bedre enn det jeg løp på Hamar i fjor, så jeg trodde kanskje jeg hadde kastet litt vann over hodet.

FORNØYD: Therese Johaug, her etter å ha løpt i mål til en bunnsolid tid på Bislett. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Henter inspirasjon fra friidrett

NRK-ekspert Vebjørn Rodal var svært imponert og trakk frem nettopp Johaug da han skulle oppsummere kvelden på Bislett. Kanskje ikke rart Johaug igjen fikk spørsmål rundt friidrettsprioriteringen sin.

– Det er langrenn som er idretten min, men jeg kjenner at det er moro å ha noen økter med løpeskoene på. Jeg begynner å bli gammel og trenger ny inspirasjon.

– Det henter jeg fra Ingebrigtsen-brødrene og Karoline Bjerkelig Grøvdal og jeg blir veldig inspirert av den oppblomstringen som er i norsk friidrett.

Strålende fornøyd var også Karstein Johaug, som har fulgt storesøsteren tett på alle baneøktene frem til torsdag kveld.

– Det var helt sykt. Rått altså! En ting er å springe fort på trening, noe annet er å gjøre det her. Det er imponerende. Jeg følte hun hadde god kontroll, selv om hun var altfor ivrig på førsterunden, vurderer han overfor NRK.

SJEKKET TIDEN UNDERVEIS: Johaug, her underveis på 10000 meteren torsdag. Foto: Cornelius Poppe / Cornelius Poppe

Skulle unngå juniortabbe

Johaug har gjennomført noen ytterst få treningsøkter på bane før «Impossible Games» på Bislett torsdag og har løpt 10.000 meter på bane én gang før.

Det gjorde hun under NM på Hamar i fjor. Da pangåpnet Johaug, men var selvkritisk til hvordan hun disponerte løpet, som endte med tiden 32.30,87. Hun har i opptakten til løpet torsdag vært klar på at hun ikke skulle gjøre noen lignende «juniortabbe».

Nervøs i mange timer

Det ble ingen tabber på Bislett torsdag, men nerver, det kjente Johaug på.

31-åringen innrømmer at hun var svært nervøs før start. Hun hadde vært det i 14-15 timer, kunne hun avsløre før løpet.

NÆRE STØTTESPILLERE: Trener Pål Gunnar Mikkelsplass, og Johaugs bror Karstein, fulgte løpet til Therese Johaug tett. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Men nervøsitet var åpenbart snudd til noe helt annet da startskuddet gikk.

Den første runden ga en klar indikasjon på at Johaug også har bra fart i beina for tiden. Faktisk løp hun fra lysharen, lyset langs banelista som fulgte VM-kravet, den første runden. Johaug måtte titte seg tilbake for å se hvor lyset var.

Akkurat denne hendelsen måtte Johaug flire av i etterkant.

– Det er typisk meg, jeg klarer ikke kjenne på farta. Jeg hadde bestemt meg for at det lyset skulle jeg følge og hadde jeg krefter igjen på slutten skulle jeg bare springe. Jeg hadde litt krefter igjen på slutten og klarte å komme før den i mål, sier hun.

Deretter justerte hun farten og fulgte lyset disiplinert nesten helt til slutt.

For med over to runder igjen slo Johaug til. Hun rykket rett og slett fra lysharen. Det endte med en imponerende tid, innfridd VM-krav og ny personlig rekord.