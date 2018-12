Mener håndballkvinnene forskjellsbehandles

– Jeg begynner å bli mektig lei av å være forsøkskanin for dommere. Unge, lovende dommere øver hos oss for å bli gode nok til å dømme herrene, sier Hergeirsson til TV 3 etter kampen.

For landslagssjefen var langt fra fornøyd med alt etter storseieren mot Tsjekkia.

– Jeg har stor respekt for dommerne som er her. De øver på å bli bedre, men jeg synes ikke de dommerne som skal øve skal være her, for det bør de gjøre hos de yngre og i klubber. I herremesterskap er det de beste dommerne som dømmer, og det bør det også være i kvinnemesterskap, utdyper han overfor NRK.

SAMTALE: Thorir Hergeirsson snakker med EHF-delegat Tatjana Medved under kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Finnes det noen grunn til at det ikke skal være det? Det må dere spørre de som styrer dette, legger han til.

– Får sikkert på pukkelen nå

Flere ganger under kampen kunne man se Hergeirsson slå oppgitt ut med hendene. Han snakket også med delegatet ved siden av benkene flere ganger.

– Jeg var bare litt oppgitt, for jeg skjønte ikke helt linjen til dømmingen. Det blir frustrerende for spillerne. Men det gjelder å holde fokuset på sitt, og være så god at det ikke betyr noe, sier han.

– Nå får jeg sikkert på pukkelen av EHF, men jeg har en sterk pukkel, fortsetter han og smiler.

Det var det tydelig at spillerne også til tider hadde problemer med å forstå dømmingen i mandagens kamp. Kari Brattset fikk sin andre to minutter kort tid ut i kampen og så mildt sagt overrasket ut.

– Jeg var jo uenig, og mener hun bare løper rett inn i meg, mens jeg beskytter kroppen min, forteller strekspilleren.

TØFFE TAK: Kari Brattset i duell med Tsjekkias Iveta Luzumov. Foto: FRED TANNEAU / AFP

– Men vi kan ikke bry oss om det, og la det ta fokus fra oss i kampen heller, legger hun til.

– Har valgt de beste tilgjengelige

Kommunikasjonsrådgiver i Det Europeiske håndballforbundet (EHF), J.J. Rowlands, mener de har valgt de beste dommerne til EM i Frankrike.

– Jeg kan forsikre at EHF alltid velger de beste dommerne som er tilgjengelige for begge mesterskap og turneringer, skriver han i en e-post til NRK.

– Alle de 12 parene som ble nominert av oss har betraktelig med tidligere internasjonal erfaring, og har ikke bare vært dommere på EM-nivå før, men også i VM og OL. Det inkluderer også finalekamper, og også klubbnivå i både herrenes og damenes mesterliga, legger han til.

NRKs håndballekspert støtter Hergeirsson i at det har vært vanskelig å forstå hvordan dommerne vil dømme til tider i mesterskapet.

– I denne kampen kan jeg si meg enig med Thorir. Det er to urutinerte dommere sammenlignet med kampens betydning i dag. Det skal ikke bli sånn i mesterskap at man skal godta at man blir dømt litt fort, og når man legger ned så mye tid og krefter på dette, så er det kjipt. I dag var det mange merkelige situasjoner, mener Kenneth Gabrielsen.

– I herremesterskap er alle de beste, og det bør være mulighet til å ha de her også. Man kunne eventuelt hatt litt færre av de beste dommerne i herremesterskap og fått noen hit, for det er ikke så mange gode dommerpar i Europa, sier NRKs ekspert.