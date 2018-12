Et skår i gleden etter Norges seier var at en skadet Thea Mørk måtte gå av banen få minutter etter at hun kom innpå.

Mørk har kjempet for å få komme med til mesterskap flere ganger, men har ofte blitt stanset av skader.

Mandag kjempet hun med tårene etter en ny skadenedtur. Det er en tidligere lårskade som nå ser ut til å sette stopper for videre spill i EM.

– Jeg tror kanskje det skal litt til, svarte hun på spørsmål om det blir mer EM-spill på henne.

– Kroppen min er søppel

Også landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter overfor NTB at Mørk trolig har gjort sitt i mesterskapet.

– Kroppen min er søppel, sier hun til NRK.

– Jeg kjente det i hamstringen igjen, og da kan jeg ikke løpe så fort som jeg må. Det blir verre og verre, og det var egentlig det.

– Jeg har trent mye og da har det fungert fint. Men ikke på banen. Det er typisk. Jeg prøver å samle meg, sier hun til TV 3.

– Jeg kan ikke helt se for meg at det blir positivt, sier hun om skaden.

– Det gjør jo vondt, forteller hun om hvordan hun har det.

Slo hardt tilbake

Norge måtte slå tilbake mot Tsjekkia etter den svake åpningskampen mot Tyskland,

Med tsjekkisk seier hadde Norge vært i fare for å bli slått ut av EM allerede i gruppespillet. Det ville i så fall ha blitt den største fiaskoen for håndballandslaget etter 32 år i verdenstoppen.

Slik gikk det selvsagt ikke.

Mandag var Norges landslag tilbake slik vi kjenner dem. Etter en relativt jevn start på kampen, så de norske jentene seg aldri tilbake og til pause var ledelsen på solide 20-10. kampen endte med solide 31-17.

– Det har vært to døgn med mye arbeid og en god jobb av alle parter. Det har vært å finne seg selv, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3 etter seieren.

– Vi visste at vi kan bedre enn vi gjorde mot Tyskland, og jeg synes spillerne svarte godt opp.

Romania neste

Situasjonen i Norges pulje gir nå alle lag sjansen. Hele gruppen kan sikre avansement, men skarpe Romania har et lite forsprang.

Neste motstander Romania slo Tyskland 29-24 i håndball-EM mandag. Romania har nå to seirer av to mulige.