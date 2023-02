Mener flere norske klubber stilte henne «ulovlig spørsmål»: – Føler at man ikke blir tatt seriøst

Året er 2020. Kristine Minde spiller for den tyske storklubben Wolfsburg, men ønsker seg hjem til Norge etter flere år i utlandet.

På vinteren og våren er hun gjennom flere intervjuer med norske klubber i jakten etter et nytt lag. Underveis i samtaleprosessene er det spesielt én ting som får henne til å reagere: Opplevelsen av spørsmål om familiefremtiden.

– Jeg var i videosamtaler og telefonsamtaler med flere toppserieklubber, og fikk spørsmål fra nesten alle klubbene om ... De prøver å pakke det litt fint inn, nesten så man glemmer at vi er i et jobbintervju. Så spør de om hva som er planen nå, om planen min er å komme hjem og å stifte familie, forteller Minde til NRK.

FORTELLER: Minde sier hun har snakket med flere spillere som har opplevd det samme. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ikke tatt seriøst

Den tidligere landslagsspilleren stusset over at dette ble tema, og var usikker på hva hun skulle svare.

I Likestillings- og diskrimineringsloven heter det at det er forbudt å spørre om graviditet, foreldrepermisjon, adopsjon eller planer om å få barn i forbindelse med jobbintervju.

– Jeg svarte at jeg ønsker jo å stifte familie en gang i fremtiden, men at det ikke var der jeg hadde fokuset nå. Jeg vet jo når jeg går inn i det møtet at de ikke har lov til å stille det spørsmålet, sier Minde og legger til:

– Man føler at man ikke blir tatt seriøst eller at de bryr seg om at dette er jobben min.

I AKSJON: Minde spiller til daglig for Rosenborg. Foto: Carina Johansen / NTB

Tilbakeviser Mindes påstand

Spilleren endte til slutt opp med å signere for Rosenborg sommeren 2020, og mener klubben ikke var en av dem som spurte om familieplanene.

Det var det tre andre klubber som gjorde, slik Minde opplevde det. Enten direkte eller indirekte. Hun mener én av klubben stilte spørsmålet om barn rett frem.

– (...) spurte meg rett ut om jeg tenkte å få barn. Pakket det ikke inn engang.

Minde ønsker ikke at klubbene skal bli navngitt. NRK har tatt kontakt med den aktuelle personen i klubben som hun mener spurte rett ut om hennes barneplaner.

Vedkommende opplevde møtet veldig annerledes enn henne, men bekrefter at møtet fant sted.

– Det har jeg aldri spurt om. Jeg blander meg aldri inn i familieforhold, verken i business eller i frivilligheten. Jeg finner påstanden løgnaktig og helt urimelig, forteller klubbrepresentanten til NRK.

Det finnes ingen skriftlig dokumentasjon på at hverken denne klubben eller noen andre hun var i møter med i 2020 spurte henne om familieplaner.

Men Minde er krystallklar på at familiesituasjonen hennes ble et tema. Hun har også skrevet ned referater fra videomøtene hun hadde med de ulike klubbene.

I et av møtereferatene står det:

«Men ønsker å vite hvor motivert jeg er? Kommer jeg hjem for å spille ett år, så pensjonere meg, stifte familie og bygge hus?»

Foto: Privat

– Burde kontaktet NISO

Minde valgte å ikke konfrontere klubbrepresentantene da, i frykt for å svekke egne jobbmuligheter, men hun har tenkt mye på det i ettertid og blant annet diskutert det med ektemannen sin.

– Jeg har ikke tatt det opp med NISO (spillerforeningen) og det er litt dumt at jeg ikke har gjort, sier Minde.

Rosenborg-spilleren, som ble mor i 2021, sier hun har hørt om flere spillere som har opplevd det samme.

KLAR I TALEN: Forbundsleder i Niso Erlend Hanstveit. Foto: Henrik Myhr Nielsen

– Det at man spør i forbindelse med kontraktsforlengelse, det her jeg ikke hørt om. Det forventer vi at ikke skjer. Det at man bryter med norsk lov, sier NISO-leder Erlend Hanstveit til NRK.

Han forteller videre at NISO jobber aktivt for å belyse tematikken og at de i større grad skal snakke med andre forbund om problemstillingen.

– Vi ser med lys og lykt etter hvorfor vi mister så mange kvinner i toppfotballen i sin beste alder.

– Veldig ufint

NRK har vært i kontakt med en annen toppseriespiller som forteller at også hun har opplevd å bli spurt om familieplaner.

Hun ønsker å være anonym og vil heller ikke navngi klubben det gjelder da hun fortsatt spiller der. Dette er ikke én av de tre klubbene Minde mener tok opp temaet med henne.

– Det var det første man ble spurt om: Egen alder og familiesituasjonen. Det var ikke så kult, sier toppseriespilleren.

Spørsmålet skal ha dukket opp da hun forhandlet om forlengelse med klubben i fjor.

– Jeg tenkte at det har ikke «hen» noe med, min situasjon og om jeg har planer om å stifte familie etter hvert. Jeg synes det var veldig ufint.

Spilleren forteller at hun ikke har tatt hendelsen videre, men har tenkt på det. Det synes Hanstveit på generelt grunnlag er synd. Han får støtte av daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, som likevel påpeker:

– Det er utrolig bra at det blir løftet opp, for det skaper en økt bevissthet på hvordan man skal håndtere slike situasjoner.