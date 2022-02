Mener Carlsen er unntaket i «skammelig» trend

Reaksjonen kommer i kjølvannet av langsjakkturneringen Tata Steel, som ble avsluttet forrige uke.

I turneringen, som Magnus Carlsen til slutt vant, endte 49 av 91 partier med remis. En for høy andel av uavgjortresultater, mener sjakkekspert Atle Grønn, som tenner på alle plugger.

I en Twitter-melding kaller han avslutningen av turneringen for «skammelig».

– Jeg reagerer på at mange av toppspillerne her svikter når arrangører, publikum og media stiller opp og forventer topp underholdning, sier Grønn til NRK.

– Vil ikke tape ansikt

Sjakkprofilen mener at flere spillere bevisst vil få partier unnagjort raskest mulig, med minst mulig risiko, nettopp for å oppnå remis.

– Hvorfor gjør de dette?

– Fordi det er den trygge løsningen. Det er ingen risiko, de kommer unna med en grei inntekt og taper ikke så mye ansikt. Ratingen står også på stedet hvil. De er kyniske fordi toppspillerne vet at de er innenfor og i det gode selskap. De har ikke noen insentiver til å slå hverandre, sier Grønn.

REAGERER: Atle Grønn er oppgitt over holdninger flere spiller har til klassisksjakk. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han reagerer ikke bare på resultatene i storturneringen Tata Steel, men mener dette er en generell holdning blant flere toppspillere i sjakken.

– Nå er det flere hundre tusen som følger med på dette og publikum er en helt annen faktor enn tidligere. Det gjør at det er mulighet for sponsorer, profesjonalisering og løfting av hele konseptet. Spillerne må skjønne at de har et ansvar for å levere. Det er haugevis av mennesker som har investert dagen sin i det her. Jeg mener at de ikke skal slippe unna uten skammen hvis de feiger ut som de blant annet gjør på finaledagen (i Tata Steel) og som de ofte gjør i sånne situasjoner.

Carlsen forstår bekymringen

Grønn mener en av unntakene er regjerende verdensmester i langsjakk Magnus Carlsen.

– Det inntrykket man får er at det bare er Magnus som tar det her på alvor. Han er det store unntaket. Det er ekstremt fortjent at han drar fra feltet som han gjør, fordi han prøver å vinne selv når han ikke trenger å vinne.

Carlsen selv forstår bekymringen til Grønn. Via sin far og manager Henrik Carlsen, skriver sjakkesset følgende i en uttalelse til NRK.

– For enkelte er det situasjonsbestemt og forståelig, mens for noen få skjer det såpass ofte at jeg forstår at det er en bekymring for publikum og arrangører.

VANT: Magnus Carlsen storturneringen Tata Steel Masters i Nederland forrige uke. Foto: OLAF KRAAK / AFP

– Nedtur

Sjakkspiller Sheila Barth Stanford støtter bekymringen og mener også fenomenet har vært der lenge.

– Dette er noe vi er vant til. Forskjellen nå er at det oftere blir sendt på TV og har et større publikum. Det er da litt nedtur når underholdningen stopper etter en time. For meg som tilskuer så er det langt mer interessant å se på når de er villig til å risikere noe. En 20-trekks remis er ikke veldig interessant, sier Stanford til NRK.

Sjakkprofilen legger til at hun har forståelse for dem som velger å spille på det trygge, og mener at det er opp til arrangører å ta grep.

STØTTER: Sheila Barth Stanford mener fenomenet om å velge trygge utveier i langsjakken har eksistert lenge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Et tap kan koste mye, man trenger rankingpoeng for å bli invitert til store turneringer, men det er opp til arrangørene at de inviterer spillere som er villig til å spille. Mitt forslag til løsning er at man blander etablerte spillere med flere utfordrere som er villige til å risikere litt mer for å klatre, sier Stanford.

– Interessen blir mindre

Nå frykter Grønn for fremtiden til langsjakken hvis trenden fortsetter.

– Interessen for sjakken blir mindre når dette brer seg. Langsjakken er allerede sårbar med tanke på det lange formatet. Det er få langsjakkturneringer fra før av, så det er viktig at den viser seg fra sin beste side når det først vises.

Grønn mener man er avhengig skape et bedre produkt for å fortsette å tiltrekke seg sponsorer og arrangører.

– Det er et kretsløp her hvor alle er avhengig av hverandre. Spillerne er ikke bare avhengig av hverandre, men også av sponsorer arrangører og publikum.