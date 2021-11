Meiner VM-løpet gjekk til hovudet på Amundsen: – Han har gått respektlaust til verks

– Det er klart, det er greitt å ha ein VM-medalje med inn i laget. Det gjer at eg har lov til å slå i bordet, seier Amundsen og gliser godt i møte med NRK.

– Noko folk har respekt for

Slik var det ikkje då han utgangspunktet i rekruttlandslaget var ein del av den norske troppen som reiste til Oberstdorf for å jakte meisterskapsmedaljar sist vinter.

– Eg var ikkje den som kommenterte kva vi skulle gjere på ei økt. No er eg heilt på høgd med dei andre. Eg har ikkje like mange verdscupresultat, men medalje på første forsøk. Det er noko folk har respekt for, seier Amundsen, som naturlegvis vart påskjønt med plass på elitelag etter sesongen.

HAR SJØLVTILLIT: Harald Østberg Amundsen, her under eit pressetreff tidlegare i haust. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Gått til hovudet på han

Å ta plass i diskusjonane i eit allroundlandslag fullt av sterke personlegdommar og ein haug med erfaring, er ikkje altfor lett, skal vi tru Emil Iversen. På spørsmål om kva VM-løpet i mars har gjort med Amundsen, svarar trønderen slik:

– Det har gått til hovudet på han. Eg brukte lang tid og gjekk gradene i laget. Men han er så godt trena, alt ser så lett ut for han, som gjer at han har gått respektlaust til verks, seier trønderen, smiler litt under ein tenkjepause, før han held fram:

SKRYTER: Emil Iversen, her under ei samling tidlegare denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Men vi får sjå. Det er til vinteren det gjeld.

Det veit Amundsen godt.

Til helga er det langrennsopning på Beitostølen. 23-åringen skal gå både 15 kilometeren i begge stilarter laurdag og søndag. Leverer han godt der kan han sikre billett til første verdscuphelg i finske Ruka.

– For min del er det avgjerande å gå fort på Beitostølen og senke skuldrane. Det er ein sesong med tøffe krav, då er det viktig å gå på seg sjølvtillit, seier Amundsen.

Høgda bekymrar lite

Amundsen seglar faktisk opp som ein overraskande outsider til den norske OL-troppen. Utan at han ønskjer å kommentere nøyaktig korleis det har gått sjølv, veit NRK at han var blant dei som var nærast Simen Hegstad Krüger i eit av få testløp på ei samling tidlegare i haust på same talet høgdemeter som under leikane i Beijing.

Han fortel sjølv at han er lite bekymra og har eit avslappa forhold til å konkurrere i høgda. Han har gått juniormeisterskap og verdscup i tynn luft før med stort hell.

SENSASJONSMANN: Harald Østberg Amundsen (høgre) tok bronse under 15 kilometeren i fristil, berre slått av Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tenkjer på det kvar dag

Men han har ei utfordring: Han er først og fremst ein framifrå fristil-løpar. Det var òg i denne stilarta han tok den sensasjonelle bronsen i Oberstdorf for rundt åtte månader sidan. I meisterskapen til vinteren er det eit distanseprogram prega av mykje klassisk. Som 15 kilometeren og 30 kilometeren med skibyte.

– Eg tenkjer på det kvar dag når eg legg meg, innrømmer Amundsen.

Alt handlar no om å studere sine meir rutinerte og finslipte klassisk-løparar på laget.

– Eg veit eg må ta store steg i klassisk viss eg skal vere med i OL-troppen. Målet er 30 kilometer med skibyte og 50 kilometer i fristil. Eg jobbar hardt med den stilarta. Eg har god kapasitet, så det er det tekniske det handlar om.