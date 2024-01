Meiner RBK gjorde seg skuldig i overtramp: – Dette tolererer eg ikkje

– Det var ikkje superkult. Eg kunne tenkt meg å spele i Rosenborg fram til eg avslutta karrieren og gradvis tatt ein større leiarrolle med å lære unggutane fram til det er naturleg å legge opp. Det ville seg ikkje. For min del det skjedde noko som var et overtramp, som eg for min del tenkte «dette tolererer eg ikkje». Da blei eg sta og hemngjerrig. Eg ville dra til ein annan norsk klubb og ta igjen. Eg ville sørge for at den klubben blei betre enn Rosenborg. Det fordi det var klubben Rosenborg eg var misnøgd med, men enkelte personar eg ville ta innersvingen på, seier Pål André Helland i podkasten «Mush Hour» med Mushaga Bakenga.

– Kva var det som eigentleg skjedde?, spør Bakenga.

– Det som skjedde, var at ærlegdommen kom å beit meg litt i ræva. Vi låg eit godt stykkje bak Vålerenga, Bodø/Glimt og Molde. Så skulle Adressa ha ein større portefølje der dei intervjua spelarar som har vore i Rosenborg ein stund, der vi blei bedt om å setje ord på forskjellane. Eg svarte «kan ikkje nokon andre prate, eg pratar hele tida?». Eg fekk svar frå klubben at dei ville at eg skulle ta det fordi eg hadde vore lenge i klubben og «du er god til å setje ord på det». Dei nesten insisterte på at eg tok det intervjuet. Det var mykje eg ikkje fekk lov til av kule ting, som eg gjerne kunne tenkt meg å vere med på, men i staden blei eg sendt på ting som eg nødvendigvis ikkje ynskja, men eg gjorde det fordi det er jobben min, seier Helland.

– I det intervjuet seier eg at «sånn som det er no er vi bak dei tre klubbene fordi vi ikkje er like gode i eige spel». Då blei overskrifta noko med at dei er betre enn oss på spelestil. Eg forklarar jo kva som ligg bak. Vi hadde bytta trener midt i sesongen, vi er på etterskot på tabellen, i tillegg til at vi har Europa. Vi hadde byttet frå Horneland til Åge Hareide. Samtidig forsvarer eg Åge med at det er det er naturleg at vi ikkje får tid til å sette eige spill fordi vi hadde kamp kvar tredje dag. Vi måtte tenkje resultat heile vegen og kunne ikkje tenke på prestasjon i den posisjonen vi var i. Noko seier meg at vedkommande berre leste overskrifta fordi eg blei kalla inn på kontoret dagen etter og får beskjed om at eg kan ta ferie, seier Helland.

– Det var ein og ein halv månad igjen av sesongen. «Nei, det kan eg eller vil eg ikkje». Det enda med at eg blei persona non grata. Eg fekk ikkje lov til å vere på Lerkendal mellom 8 på morgonen og 15.30 på ettermiddagen. Då var eg skadd, og eg sa «da må eg trene meg opp sjølv». Eg fekk beskjed om at eg kunne trene før kl. 8 og at eg måtte vere ute av garderoben før nokon så meg. Eg kunne komme tilbake når resten av laget og klubben hadde dratt heim etter enda arbeidsdag. Eg hadde ei økt på gymmen på morgonen i 6-7-tida og ein økt i flaumlyset etter 16 der eg sprang åleine. Etter kvart klarte eg å snike meg til ein fysioterapeut. Eg måtte love dyrt og heilag at eg ikkje sa til sjefen at han hjelpte meg, seier Helland.

– Etter det møtet sende eg melding til Gjermund og spurte om han hadde kaffi på kanna. Gjermund, som har ein ganske god rettferdigheitssans, blei skaka. Da var det sånn «OK, dersom det er sånn eg skal bli behandla ...» Da går gardinene ned og eg tenkjer at eg skal til ein annan norsk klubb, sørgje for at dei blir betre enn Rosenborg og ta innersvingen mot han som tok den avgjerda mot meg.

– Du var allereie i fryseboksen med han, Gjermund?, seier Bakenga.

– Det er ein fryseboks på et anna nivå. Alle fotballspelarar er innforstått med at det er elleve spelarar som startar og at trenaren må ta val. Når spelarar ikkje får møte opp på frukost og bruke fysio dersom man er skadd og strippa for konkurransevilkår byrjar ein å gå på ein sti som handlar om å respektere folk. Når ein ikkje respekterer folk går gardina mi ned, seier Gjermund Åsen.

– Eg hadde akseptert dersom trenaren hadde sagt at han ikkje hadde sett behov for meg i laget. For begge partar kan det vere greitt at begge går vidare. For min del blei eg nekta å bruke ting. Det er brot på arbeidsmiljøloven og NISO ynskja å køyre sak, men eg ville ikkje køyre ein sak mot eigen klubb. Viss det hadde blitt rettssak med meg, i tillegg til alt klubben hadde vore gjennom med Kåre og Erik. Det vesle som var igjen av omdømme hadde blitt torpedert, seier Helland.