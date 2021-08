Stadig flere melder at Real Madrid og Arsenal skal være i dialog om en overgang for nordmannen.

Bare timer før Arsenal åpner Premier League-sesongen borte mot Brentford, erfarer også TV 2 at London-klubben ønsker Ødegaard på permanent basis.

Ødegaard er ennå ikke registrert som Real Madrid-spiller hos La Liga. Los Blancos starter sesongen allerede lørdag, og TV 2 får også bekreftet at Ødegaard ikke er i den troppen.

Tidligere fredag meldte også overgangsjournalisten Fabrizio Romano at Arsenal er klare til å legge inn bud, og at de bare venter på at Real Madrid skal gi grønt lys.

Ødegaard var på lån fra Real Madrid til nettopp Arsenal fra januar 2021 og ut Premier League-sesongen 20/21.

Ifølge den spanske journalisten Lucas Navarrete må Arsenal ut med et beløp rundt 40–50 millioner euro for hente 22-åringen på permanent basis.

Marca var også tidlig ute denne uka med å fortelle om bekymringene til Ødegaard. Deres anerkjente fotballskribent José Felix Diaz skrev tirsdag at Real-ledelsen allerede var orientert om at Ødegaard fryktet å få for lite spilletid den kommende sesongen.

GJENFORENING: Mye tyder på at Ødegaard skal spille under Mikel Arteta også neste sesong. Foto: SHAUN BOTTERILL / AFP

Lang reise

Nordmannen, som signerte for Real Madrid i 2017 og som har kontrakt ut sommeren 2023, har hatt en rekke låneopphold.

I perioden 2017 til 2019 figurerte han i den nederlandske æresdivisjonen for Heerenveen og Vitesse, før det ble en full sesong i Real Sociedad.

Etter Ødegaards siste opphold borte fra den spanske hovedstadsklubben, i nevnte Arsenal, har det versert en rekke rykter om nordmannens fremtid.

I april slo Marca, som vanligvis har gode kilder i Real Madrid, fast at Ødegaard blir sett på som en «nøkkelbrikke i klubbens framtidsplaner» og at de ikke vil kvitte seg med han.

Skader kan stoppe overgang

Samtidig kom nyheten onsdag om at Reals Dani Ceballos sliter med en vond ankel etter OL og at midtbanespilleren kan være ute av spill i flere uker.

Dette kommer i tillegg til at tyskeren Toni Kroos sliter med en lyskeskade og er et usikkert kort før La Liga sparkes i gang.

Skulle det vise seg at midtbaneduoen er ute av spill for en lengre periode, kan det potensielt påvirke en Ødegaard-overgang.