Usikker på Ødegaards Real Madrid-fremtid: – Zidanes tillit kan ha fått seg en knekk

På forsiden av fredagens Marca finner vi tittelen «Urørlig», og saken stempler Martin Ødegaard, Federico Valverde, Vinícius Júnior, og Rodrygo som «ikke til salgs» med tanke på sommerens overgangsvindu.

Avisen, som vanligvis har gode kilder i Real Madrid, slår fast at Ødegaard blir sett på som en «nøkkelbrikke i klubbens framtidsplaner».

– Dette er nummer X i rekken av antydninger om at Real Madrid fortsatt ser på Ødegaard som en verdifull brikke i et langsiktig perspektiv. Klangen i alle rapporter er at Real Madrid ser på ham som en fremtidig Real Madrid-spiller.

Det sier Norges trolig fremste La Liga-ekspert Petter Veland til NRK.

Petter Veland har naturligvis registrert fredagens Marca-forside. Foto: Viasat

Han mener Marca er troverdige på slike nyheter og har god oversikt over det som rører seg i korridorene i den spanske storklubben.

– Tilliten kan ha fått seg en knekk

Men selv om avisen stempler Ødegaard som «urørlig» tar både Veland og Marca ett forbehold:

De er usikre på hvor godt forholdet mellom Ødegaard og manager Zinedine Zidane faktisk er etter nordmannens valg om å dra på lån til Arsenal midt i sesongen.

– Zidanes tillit til Ødegaard kan ha fått seg en knekk siden Ødegaard trosset Zidanes ønske om å bli værende. Zidane var klokkeklar på at han kunne dra nytte av Ødegaard utover våren, men Martin ville det annerledes. Det er et punkt som kan være en nøkkel, sier Veland.

Den norske landslagskapteinen har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2023.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spiller sammen på landslaget. Blir de kolleger på klubblag også? Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Vil ha stabilitet

Ødegaard har vært tilbakeholden på spørsmål om klubbfremtiden, men under forrige landslagssamling svarte han slik på et spørsmål fra VG om hva han vil vektlegge når klubbfremtiden skal avgjøres:

– Jeg har ikke tenkt på hva som skjer til sommeren, avtalen min med Arsenal varer ut denne sesongen. Men jeg har sagt ting før som jeg fortsatt står for: Stabilitet og utvikling er nøkkelord, sa Ødegaard.

Arsenal-manager Mikel Arteta har på sin side ikke lagt skjul på at han er svært fornøyd med den norske landslagsspillerens bidrag.

- Kan bli en komplett spiller

Arteta har ved en rekke anledninger rost den tidligere Godset-spilleren opp i skyene.

– Han blir bedre og bedre. Hans fotballforståelse er utrolig og arbeidskapasiteten hans er fenomenal. Han har jobbet med det han kan bli bedre på, som er å komme inn i motstanderens boks og det gjør han også nå. Han ser alltid farlig ut. Fortsetter han med det, blir han en komplett spiller, sa Arteta nylig.

Marca-forsiden fredag slår fast at Ødegaard ikke kommer til å bli solgt med det første.

Ifølge den anerkjente journalisten Fabrizio Romano vil Arsenal gjøre alt i sin makt for å beholde Ødegaard.

– Arsenal kommer til å snakke med Real Madrid etter sesongen. Zinedine Zidanes framtid kommer til å være en nøkkelfaktor for den endelige avgjørelsen angående Ødegaard, skrev Romano nylig på Twitter.

Veland tror drammenseren fortsatt har et håp om at stabiliteten er mulig å finne i Real Madrid.

– Men jeg er usikker på hva tillitsbristen mellom han og Zidane har å si for avgjørelsen, en avgjørelse Ødegaard blir en sentral og stor del av når den skal tas kommende sommer, påpeker eksperten.

– Hva tror du valget om å dra på lån gjorde med standingen hans hos Zidane og i klubben?

– Det er et avgjørende spørsmål. Ut fra rapporten i Marca fredag har ikke klubben endret noe synspunkt. Klubben har fortsatt tro på Ødegaard og vil at han skal være der, svarer Veland.

Ødegaard har fått kapteinsbindet av Ståle Solbakken. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Tror fortsatt dette er «the holy grail» for Ødegaard

Han trekker frem at det er flere faktorer som trolig vil tale til nordmannens fordel om han ønsker å fortsette karrieren i Madrid:

Ødegaard har en kontrakt i to år til, klubben har latt seg imponere av prestasjonene i Real Sociedad og Arsenal, og tilliten som norsk landslagskaptein viser at han trolig har mentaliteten som skal til for å slå gjennom i Real Madrid.

Han tror uansett at 22-åringens primære mål fortsatt er å triumfere i Real Madrid.

– Jeg tror ikke bare han har et mål om å bli den første nordmannen i klubben, men den første nordmannen som vinner et trofé der og får en plass i startelleveren på sikt. Jeg tror fortsatt dette er «the holy grail» for Ødegaard. Magefølelsen min sier at han fortsetter i Real Madrid. Det er en for stor sjanse til å kaste bort, sier Veland.