En rutinemessig kroppskontroll tidlig i september gjorde at det oppstod en situasjon som ble uholdbar for flere.

– Vi synes ikke noe om at godt voksne menn skal kontrollere unge jenter med lite klær på. For å si det sånn. Det liker vi svært dårlig, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NRK.

SJEF: Situasjonen var også ubehagelig for sportssjef Ivar Stuan. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Dagen før testen ble det lovet kvinnelige kontrollører og leger til kvinnene, og tilsvarene for herrene. Utøverne skulle inn i en form for 3D-skanner der må de stå halvnakne – ifølge Skiforbundet må de kvinnelige utøverne stå i truse og lett BH.

Men da de dukket opp til kontrollen, ble det ikke som de hadde forventet.

– Så det i øynene deres

Flere av de unge kombinertkvinnene måtte kontrolleres mens det var en mannlig kontrollør i rommet, i tillegg til kvinnelig lege og kontrollør. En situasjon flere opplevde som svært ubehagelig.

– Det gikk inn på oss, definitivt. Det gjorde det. Det er rart når du plutselig føler at vi mister kontrollen, sier Ida Marie Hagen til NRK.

Hun opplevde en følelse av å miste kontroll og at hun ikke turte å si ifra om at situasjonen var ugrei da hun var inne i testrommet.

– Da de fikk den situasjonen som de fikk der, så kom de gråtende tilbake til oss. En veldig traurig situasjon for oss og en veldig tung situasjon for meg som leder, sier Stuan.

Flere opplevde situasjonen som vanskelig.

FIS hevder utøverne ble varslet i forkant om den mannlige kontrolløren. Les hele svaret fra FIS lenger ned i saken.

PREGET: De kvinnelige utøverne var preget etter kontrollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– De signaliserte helt tydelig, og jeg så det i øynene deres, at dette opplevde de som veldig ubehagelig. Det er bevis nok for meg på hvordan den prosedyren har vært, sier Jørgen Graabak til NRK.

– I en sånn situasjon så er det mye press og det er veldig små marginer mellom det som oppleves som okay og det som oppleves som veldig ubehagelig.

Kvinnene selv bekrefter at det var en ubehagelig situasjon å bli satt i.

– Det var ubehagelig, og prosedyren var veldig uklar. Vi kom inn dit med en usikkerhet rundt det og så ble det ikke helt som vi hadde fått beskjed om at det skulle være heller, sier Gyda Westvold Hansen.

Hun legger til at gjort er gjort og at de har lagt hendelsen bak seg, men at de satte pris på støtten fra herrelaget.

Tek drastisk grep etter sjukdomsmareritt: – Kva er det som skjer?

Boikottet i solidaritet

For da lagkameratene så hvordan sine lagvenninner opplevde situasjonen, valgte de selv å boikotte kontrollen.

– Det var rett og slett basert på den opplevelsen jentene hadde vært igjennom og hvordan følelsene deres var oppi det her. Vi ville støtte dem. Det ville vært helt feil av oss å bare gå rett inn der og ta det målet på det tidspunktet, sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

– Det er jo sånne ting vi vil unngå. At man skal måtte stå halvnaken inne på et rom og ta kroppsmål. I hvert fall når vi i fjor kunne ta de samme målene uten å havne i den situasjonen.

FIKK STØTTE: De kvinnelige utøverne fikk støtte av herrene etter kontrollen. Foto: Emilie Holtet / NTB

Graabak forklarer at de ønsket ikke å gjennomføre før at det var satt strengere retningslinjer for hvordan man skulle gjennomføre kontrollen, slik at alle ville føle seg trygge.

– Det var helt sikkert ingen intensjon fra de i rommet at det skulle oppleves som ekkelt, men det ble nå en gang sånn. Noen opplevde det som unaturlig og ekkelt, og det må man ha respekt for.

Den støtten satte lagvenninnene pris på.

– Jeg synes at det var fint at de «backet» det og at det gjorde det litt lettere å stå i det selv, sier Hansen.

Fikk kvinnelig kontrollør

Renndirektør for kombinert i FIS Lasse Ottesen sier at det var både kvinnelig kontrollør og lege til stede, men at det måtte være en mannlig ekspert på 3D-skanning til stede.

Han sier at det ble de varslet om på forhånd.

– Grunnet at man hadde for lite tid med måleapparatet og for å få målingene nøyaktig nok, var det helt avgjørende for oss å ha kvinnelige og mannlige testere. Vi luftet dette med teamet om det var i orden, og hvis ikke måtte man ha tatt testen ved en senere anledning. Alle nasjoner godtok dette, men Norge har i etterkant reagert på at den mannlige kontrolløren var til stede, sier Ottesen.

BLE VARSLET: Lasse Ottesen sier at utøverne ble varslet om den mannlige eksperten på forhånd. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Stuan sier de ble lovet kvinnelig lege og kontrollør på lagledermøtet dagen før, hvorfor fikk de ikke det?

– Det fikk de. Det var både kvinnelig lege og kontrolløren der. Det som var annerledes var at den mannlige eksperten på 3D-scan måtte være til stede for å gjennomføre, sier Ottesen.

– Det er noe vi har diskutert og har tatt opp internt hos oss. Det er fullt lovlig å teste med den mannlige kontrolløren.

Han sier at han forstår utøverne delvis, men at alt dette ble informert om i forkant. Kun én utøver takket nei til testen etter denne informasjonen, ifølge Ottesen.

– Fra vår side ønsker vi absolutt ikke å sette noen i en ubehagelig situasjon. Så skal vi selvfølgelig ta til oss tilbakemeldingen. Vi har hatt en god dialog, og det har vært full forståelse fra begge sider. Det er viktig at utøveren føler seg vel under testen, i og med at man må stille i noe lettere bekledning, sier han.

Gjorde ingen endringer

Etter boikotten og kvinnenes ubehagelige opplevelse, skulle utøverne igjen testes en måned senere.

Det ble en helt annen opplevelse for samtlige.

– Vi var på kontroll i Klingenthal i oktober og da var alt bra. Så det er kanskje derfor det ble bra, fordi vi reagerte. Sånn skal det ikke være, ferdig snakka, sier Stuan.

Også Hagen sier at hun var veldig fornøyd med gjennomføringen på den andre målingen i oktober.

Men ifølge Ottesen ble det ikke gjort noen endringer til den målingen.

– Prosessen er helt lik. Det som var situasjonen i sommer, var at kun den mannlige kontrolløren var til stede da vi hadde full opplæring på 3D-scan. Vår kvinnelige tester var ikke til stede under opplæringen, og har selvfølgelig fått det i etterkant. Testen kunne ikke blitt gjennomført uten den mannlige kontrolløren, og det fikk vi godkjent. Norge klagde i etterkant på at det ikke var helt ok, sier Ottesen.

Graabak og Riiber forteller begge at de synes den nye formen for testing ikke føles like bra som tidligere.

– Jeg synes det er veldig synd at man går tilbake til det med større grad av nakenhet og inspisering av områder på kroppen som er veldig privat. Det synes jeg er et steg i feil retning og så får vi bare forholde oss til den realiteten sånn som den er, sier Graabak.